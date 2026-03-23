Die schweizerische Onlinebank (1,16 Mio. Kundenkonten) und Brokerplattform konkretisierte die Gewinnsumme des Geschäftsjahrs 2025 auf 366 Mio. CHF (+ 24,6 %). Darin ist die Neubewertung von Yuh ("Smartphone-Bank") nach Komplettübernahme mit fast 50 Mio. CHF enthalten. Eine Dividende von 7,40 CHF (zuvor: 6,00 CHF) wurde in Aussicht gestellt.
Die weitere Aussicht auf 5 % Ertrags- und Gewinnwachstum im aktuellen Jahr hatte die Aktionäre am Freitag zunächst nicht begeistert. Es ergab sich ein Tagesverlust von 6,0 %, so stand die SWISSQUOTE-Aktie ein Drittel unter dem Allzeithoch vom August 2025. Am Montag hat der Kurs den mittags ausgelösten Sprung mitgemacht, fiel dann aber auch wieder zurück. Zunächst einmal: Auf die Watchlist
Helmut Gellermann
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Die weitere Aussicht auf 5 % Ertrags- und Gewinnwachstum im aktuellen Jahr hatte die Aktionäre am Freitag zunächst nicht begeistert. Es ergab sich ein Tagesverlust von 6,0 %, so stand die SWISSQUOTE-Aktie ein Drittel unter dem Allzeithoch vom August 2025. Am Montag hat der Kurs den mittags ausgelösten Sprung mitgemacht, fiel dann aber auch wieder zurück. Zunächst einmal: Auf die Watchlist
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