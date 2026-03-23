DJ PTA-Adhoc: Athos Immobilien AG: Öffentliches Erwerbsangebot beschlossen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Athos Immobilien AG: Öffentliches Erwerbsangebot beschlossen

Linz (pta000/23.03.2026/19:32 UTC+1)

• Angebot zum Rückkauf von bis 104.373 Aktien (Teilangebot) • Annahmefrist: 24. April 2026 bis 01. Juni 2026 • Angebotspreis: EUR 47,00 je Aktie

Linz - Die Hauptversammlung der ATHOS Immobilien AG vom 8. Juli 2025 hat beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch Einziehung noch zu erwerbender eigener Aktien herabzusetzen. Der Vorstand der Gesellschaft hat heute - mit Zustimmung des Aufsichtsrates - die Details des öffentlichen Angebots zum Erwerb eigener Aktien festgelegt.

Die Angebotsunterlage für das öffentliche Angebot zum Erwerb von Aktien der ATHOS Immobilien AG wird am 23. April 2026 auf der Homepage im Bereich "Investor" veröffentlicht werden. Das Angebot kann in der Zeit vom 24. April 2026 bis zum 01. Juni 2026, 17.00 Uhr angenommen werden. Der Angebotspreis beträgt EUR 47,00 je Aktie. Im Rahmen des öffentlichen Erwerbsangebotes sollen bis zu 104.373 Stück Aktien der Gesellschaft (ISIN: AT0000616701) erworben werden; dies entspricht rund 5,98 % des Grundkapitals der Gesellschaft. Sollte das Erwerbsangebot für mehr als 104.373 Stück Aktien angenommen werden, werden die Annahmeerklärungen aliquot gekürzt (wobei auf die nächste ganze Aktie abgerundet wird).

Die erworbenen Aktien werden nach dem Ende des Erwerbsangebotes eingezogen; das Grundkapital der ATHOS Immobilien AG wird dadurch dementsprechend herabgesetzt werden.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der ATHOS Immobilien Aktiengesellschaft dar. Das Erwerbsangebot erfolgt ausschließlich auf Basis der in der Angebotsunterlage genannten Bedingungen.

Rückfragehinweis:

ATHOS Immobilien AG, Waltherstraße 11, 4020 Linz, Mag. Manfred Pammer (Vorstand), Tel.: 0732 / 604477

(Ende)

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Aussender: Athos Immobilien AG Waltherstraße 11 4020 Linz Österreich Ansprechpartner: Mag. Manfred Pammer Tel.: +43 732 604477 E-Mail: office@athos.at Website: www.athos.at ISIN(s): AT0000616701 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Vienna MTF - direct market plus)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1774290720324 ]

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March 23, 2026 14:32 ET (18:32 GMT)