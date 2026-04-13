DJ PTA-DD: Athos Immobilien AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Athos Immobilien AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Linz (pta000/13.04.2026/19:36 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Jochen Dickinger 2 Grund der Meldung a) Position/Status Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Athos Immobilien AG b) LEI 5299007DTNO3X7V1O735 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung AT0000616701 b) Art des Geschäfts Erwerb c) Preis(e) Volumen 44,20 990 44,20 500 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 44,20 1.490 e) Datum des Geschäfts 10.04.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Wiener Börse MIC XWBO (Wien)
(Ende)
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Aussender: Athos Immobilien AG Waltherstraße 11 4020 Linz Österreich Ansprechpartner: Mag. Sunhild Fries Tel.: +43 732 604477 E-Mail: office@athos.at Website: www.athos.at ISIN(s): AT0000616701 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Vienna MTF - direct market plus)
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April 13, 2026 13:36 ET (17:36 GMT)