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WKN: A0F5L6 | ISIN: AT0000616701 | Ticker-Symbol: IJM
Stuttgart
02.04.26 | 21:56
40,000 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ATHOS IMMOBILIEN AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ATHOS IMMOBILIEN AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
40,00045,00002.04.
Dow Jones News
03.04.2026 16:51 Uhr
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(2)

PTA-DD: Athos Immobilien AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Athos Immobilien AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Athos Immobilien AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Linz (pta000/03.04.2026/16:20 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                         Jochen Dickinger 
   2            Grund der Meldung                        
a)      Position/Status                   Aufsichtsrat 
                                  In der gestrigen DD-Meldung wurden die Angaben zum 
b)      Berichtigung                     Aggregierten Preis bzw. zum Aggregierten Volumen 
                                  vertauscht. Dies wird nunmehr richtiggestellt. 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                         Athos Immobilien AG 
b)      LEI                         5299007DTNO3X7V1O735 
   4       Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des     Aktie 
       Instruments 
        Kennung                       AT0000616701 
b)      Art des Geschäfts                  Erwerb 
c)      Preis(e)                       Volumen 
        44,0000                       3.780 
d)      Aggregierter Preis                  Aggregiertes Volumen 
        44,0000                       3.780 
e)      Datum des Geschäfts                 31.03.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                  Wiener Börse 
        MIC                         XWBO (Wien) 
   5         Zu veröffentlichende Erläuterung                    
       In der gestrigen DD-Meldung wurden die Angaben zum 
        Aggregierten Preis bzw. zum Aggregierten Volumen     
       vertauscht. Dies wird nunmehr richtiggestellt.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Athos Immobilien AG 
           Waltherstraße 11 
           4020 Linz 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Mag. Sunhild Fries 
Tel.:         +43 732 604477 
E-Mail:        office@athos.at 
Website:       www.athos.at 
ISIN(s):       AT0000616701 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Vienna MTF - direct market plus)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1775226000800 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 03, 2026 10:20 ET (14:20 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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