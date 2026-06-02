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WKN: A0F5L6 | ISIN: AT0000616701 | Ticker-Symbol: IJM
Stuttgart
02.06.26 | 12:16
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Immobilien
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Dow Jones News
02.06.2026 13:03 Uhr
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PTA-News: Athos Immobilien AG: Ergebnis des Aktienrückkaufangebots

DJ PTA-News: Athos Immobilien AG: Ergebnis des Aktienrückkaufangebots

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Athos Immobilien AG: Ergebnis des Aktienrückkaufangebots

Linz (pta000/02.06.2026/12:29 UTC+2)

Die ATHOS Immobilien AG (ISIN AT0000616701) hat am 23. April 2026 die Angebotsunterlage zum Rückkauf von bis zu 104.373 nennbetragslosen Stückaktien gegen Zahlung von EUR 47,00 je Aktie veröffentlicht.

Die Gesellschaft gibt bekannt, dass das öffentliche Erwerbsangebot zum Aktienrückkauf innerhalb der Angebotsfrist (24. April 2026 bis 01. Juni 2026, 17 Uhr) im Ausmaß von insgesamt 525.167 Stück Aktien angenommen wurde (die erwartete Überzeichnung des Erwerbsangebots hat die Gesellschaft bereits am 26. Mai 2026 ad hoc veröffentlicht). Das öffentliche Erwerbsangebot wurde folglich um 420.794 Stück Aktien, oder mehr als 4-fach, überzeichnet und sind die einzelnen Annahmeerklärungen daher aliquot zu kürzen; die einzelnen Annahmeerklärungen werden unter Berücksichtigung dieser Kürzung daher zu rund 19,9 % erfüllt und abgerechnet. Die verhältnismäßig berücksichtigten Annahmeerklärungen hinsichtlich der 104.373 Stück Aktien entsprechen einem Anteil von rund 5,98 % des Grundkapitals der ATHOS Immobilien AG.

Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt gemäß Ziffer 4.7 der Angebotsunterlage spätestens am 08. Juni 2026 Zug um Zug gegen Übertragung der ATHOS-Aktien, für die das Aktienrückkaufangebot angenommen wurde und die nicht von der Kürzung betroffen sind.

Die auf Grundlage des Aktienrückkaufangebots erworbenen 104.373 Stück Aktien der ATHOS Immobilien AG werden in weiterer Folge in Umsetzung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 08. Juli 2025 eingezogen. Dadurch wird das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 25.363.183,42 um EUR 1.517.583,42 im Wege der Kapitalherabsetzung durch Einziehung eigener Aktien auf EUR 23.845.600,00 vereinfacht herabgesetzt werden. Die Kapitalherabsetzung soll voraussichtlich im Juni 2026 im Firmenbuch eingetragen werden.

Die Gesellschaft weist weiters darauf hin, dass der Vorstand und der Aufsichtsrat - wie bereits am 26. Mai 2026 ad hoc veröffentlicht - beschlossen haben, der 37. ordentlichen Hauptversammlung einen Aktienrückkauf von weiteren bis zu 8% des Grundkapitals vorzuschlagen. Der genaue Umfang und die Einzelheiten des neuen Aktienrückkaufprogramms werden noch zwischen Vorstand und Aufsichtsrat abgestimmt und im Rahmen der Beschlussvorschläge für die 37. ordentliche Hauptversammlung veröffentlicht.

Diese Mitteilung stellt keine Ankündigung eines Rückkaufs oder einer Einziehung eigener Aktien dar. Allfällige Rückkäufe und Einziehungen eigener Aktien unter dem neuen Programm hängen davon ab, dass die Hauptversammlung der ATHOS Immobilien Aktiengesellschaft die notwendigen Beschlüsse fasst und der Vorstand, mit Zustimmung des Aufsichtsrats und innerhalb des von der Hauptversammlung vorgegebenen Rahmens die Modalitäten des Aktienrückkaufs sowie der Einziehung von Aktien festlegt.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der ATHOS Immobilien Aktiengesellschaft dar.

(Ende)

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Aussender:      Athos Immobilien AG 
           Waltherstraße 11 
           4020 Linz 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Mag. Manfred Pammer 
Tel.:         +43 732 604477 
E-Mail:        office@athos.at 
Website:       www.athos.at 
ISIN(s):       AT0000616701 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Vienna MTF - direct market plus)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1780396140640 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2026 06:29 ET (10:29 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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