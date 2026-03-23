Erst am gestrigen Sonntag wurde die Allianz-Aktie im Express-Service besprochen, die Überschrift des Artikels lautete: "Allianz vor dem Absturz? Jetzt Short-Trend nutzen!" Für einen Einstieg in einen Short-Trade wurde ein Kurs von 336,00 Euro abwärts genannt. Obwohl der Handelstag auf Xetra schwach begann, wurde der festgelegte Einstiegskurs nicht erreicht. Vom Tagestief bei 339,80 Euro setzte eine Gegenbewegung ein und die Aktie schloss am Montag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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