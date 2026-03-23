Erst am gestrigen Sonntag wurde die Allianz-Aktie im Express-Service besprochen, die Überschrift des Artikels lautete: "Allianz vor dem Absturz? Jetzt Short-Trend nutzen!" Für einen Einstieg in einen Short-Trade wurde ein Kurs von 336,00 Euro abwärts genannt. Obwohl der Handelstag auf Xetra schwach begann, wurde der festgelegte Einstiegskurs nicht erreicht. Vom Tagestief bei 339,80 Euro setzte eine Gegenbewegung ein und die Aktie schloss am Montag ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.