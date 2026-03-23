Am 15. März sprach der RuMaS Express-Service eine Empfehlung für einen Short-Trade auf Barrick Mining aus, einem kanadischen Gold- und Kupferbergbauunternehmen. Schon zu Wochenbeginn wurde das zweite Trading-Ziel nicht nur erreicht, sondern im Laufe des Tages sogar leicht unterschritten. Für Abonnenten, die die Trading-Empfehlung zeitnah umsetzten, eröffnete sich dadurch die Möglichkeit, innerhalb kurzer Zeit Zertifikatgewinne von bis zu 85 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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