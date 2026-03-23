Am 15. März sprach der RuMaS Express-Service eine Empfehlung für einen Short-Trade auf Barrick Mining aus, einem kanadischen Gold- und Kupferbergbauunternehmen. Schon zu Wochenbeginn wurde das zweite Trading-Ziel nicht nur erreicht, sondern im Laufe des Tages sogar leicht unterschritten. Für Abonnenten, die die Trading-Empfehlung zeitnah umsetzten, eröffnete sich dadurch die Möglichkeit, innerhalb kurzer Zeit Zertifikatgewinne von bis zu 85 Prozent ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.