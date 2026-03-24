Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten und die faktische Blockade der Straße von Hormus stellen die Lieferketten für Energie und davon abhängige Grundstoffe vor eine Zerreißprobe. Da über die Meerenge rund 20 % des globalen LNG-Handels fließen, sind die europäischen Erdgaspreise auf Rekordniveaus explodiert. Der niederländische TTF-Benchmark erreichte Anfang März ein Niveau von über 90 EUR je MWh - eine Verdreifachung innerhalb weniger Tage, die den Aufschwung im verarbeitenden Gewerbe bedroht. In diesem Marktumfeld rücken Unternehmen in den Fokus, die sofort verfügbare, dezentrale Lösungen zur Energieautarkie bieten. Während viele Konzerne noch in der langfristigen Planung für eine umfassende Wasserstoff-Infrastruktur verharren, treiben Akteure wie Haffner Energy und Vow Nischenlösungen für Schwerindustrie und Logistik voran. Für den industriellen Mittelstand bietet hingegen AHT Syngas Technology eine vielversprechende Lösung. Anleger sollten die Abhängigkeit von globalen Lieferketten erkennen und auf Unternehmen setzen, die den hohen Kosten für Energie auf smarte Weise den Kampf ansagen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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