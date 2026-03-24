Wolfram und Antimon statt Gold und Silber: 2 Megatrends treiben diese Rohstoff-Aktie an

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Die globale Rohstofflandschaft befindet sich in einem historischen Umbruch, der die Prioritäten an den Weltbörsen grundlegend verschiebt. Während die Aufmerksamkeit oft auf Gold oder Silber verharrt, vollzieht sich im Schatten der großen Märkte eine weitaus kritischere Entwicklung. Zwei Industriemetalle, die für die nationale Sicherheit und den technologischen Vorsprung des Westens von hoher Bedeutung sind, rücken nun in das Zentrum strategischer Investitionen: Wolfram und Antimon, die beide extreme Preissprünge erleben. In diesem Marktumfeld agiert das Unternehmen American Tungsten & Antimony (WKN: A40ZSR / ISIN: CA0303381077), das Projekte in politisch stabilen Regionen der USA vorantreibt und damit eine Alternative zu den von China dominierten Lieferketten aufbaut.

Explorationserfolge in Utah: Hohe Gehalte bestätigen das Potenzial

Wolfram ist aufgrund seiner extremen Härte und seines hohen Schmelzpunktes in der modernen Hochleistungstechnologie und Verteidigungsindustrie kaum zu ersetzen. Aktuelle Berichte des Unternehmens zu den Projekten in Utah unterstreichen die Relevanz der dortigen Vorkommen. So konnte American Tungsten & Antimony im März 2026 beim Projekt Antimony Canyon im Prospektionsgebiet "Little Emma" signifikante Antimon-Mineralisierungen nachweisen. In den ersten sieben Bohrlöchern wurden Abschnitte mit Gehalten von bis zu 66,47% Antimon (Sb) identifiziert, wobei ein Kernabschnitt über 11,03 Meter einen Durchschnitt von 3,1% Sb aufwies. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass das System weitaus umfangreicher sein könnte als bisher angenommen. Parallel dazu sichert das Unternehmen durch die Akquisition der Dutch Mountain Verarbeitungsanlage eine strategische Infrastruktur, die den Übergang von der Exploration zur Produktion beschleunigen könnte, da es sich um eine bereits genehmigte Anlage handelt.

Strategische Bedeutung für die US-Lieferkette

Der zweite Megatrend betrifft die Versorgungssicherheit bei Antimon, das von der US-Regierung als kritisches Mineral für die nationale Sicherheit eingestuft wird. Es findet Verwendung in Halbleitern, Batterien und wehrtechnischen Anwendungen. Da die USA derzeit stark von Importen abhängig sind, gewinnen heimische Quellen massiv an Gewicht. Die jüngsten Fortschritte beim IMA-Wolframprojekt in Idaho ergänzen dieses Bild: Dort konnten durch Untertagebohrungen die Wolfram-Silber-Adern erweitert werden, wobei Abschnitte wie 17 Fuß mit 1,28% WO3 (Wolframtrioxid) dokumentiert wurden. Diese konsistenten Mineralisierungen stärken die Datenbasis für eine künftige Ressourcendefinition. Das Management verfolgt das Ziel, durch die Kombination aus Exploration und vorhandener Infrastruktur ein nordamerikanisches Zentrum für strategische Metalle zu etablieren.

Marktbewertung und Ausblick 2026

Zum Halbjahr 2025 deuten die operativen Fortschritte - wie die erste Produktion von Antimon-Barren zu Testzwecken im Februar 2026 - auf eine fortschreitende De-Risking-Strategie hin. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um die beobachteten Mineralisierungen in eine verifizierte Ressourcenschätzung nach internationalem Standard (NI 43-101) zu überführen. Angesichts der globalen Verknappung bei gleichzeitigem Nachfrageboom positioniert sich American Tungsten & Antimony als ein relevanter Akteur für den Aufbau einer unabhängigen westlichen Rohstoffversorgung.

Kostenlose Tickets & spannende Small- und MidCaps auf der INVEST 2026 in Stuttgart

Am 17. und 18. April sind wir auf der INVEST in Stuttgart vertreten - und präsentieren dort 15 spannende Unternehmen aus Österreich und Australien aus so unterschiedlichen Branchen wie Seltene Erden, Bauwesen, Luftfahrt, Technologie, Finanzen und Kommunikation auf unserem Gemeinschaftsstand. Bei den vorgestellten Gesellschaften handelt es sich überwiegend um Small- und MidCaps mit attraktiven Wachstumsstrategien und interessanten Investmentstorys. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Unternehmensvertreter persönlich kennenzulernen, Ihre Fragen direkt zu stellen und sich aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen und Zukunftspläne zu informieren. Als besonderes Extra stellen wir Ihnen gerne kostenfreie Eintrittskarten zur INVEST zur Verfügung. Schreiben Sie uns dazu einfach eine kurze Nachricht - wir senden Ihnen Ihr Gratisticket gerne zu. Wir freuen uns, Sie auf unserem Gemeinschaftsstand persönlich begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen einen spannenden Austausch rund um internationale Investmentchancen zu führen. Bei Interesse an einem kostenlosen Ticket oder bei Fragen melden Sie sich jederzeit gerne an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Betreff "INVEST Tickets 2026"

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Quelle:

https://www.miningscout.de/blog/2026/03/19/preise-fuer-munitionsmetall-wolfram-steigen-um-55/

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-02/67620082-30-000-usd-pro-tonne-warum-die-usa-ploetzlich-um-dieses-metall-kaempfen-652.htm

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Lassen Sie sich in den Verteiler für American Tungsten & Antimony Ltd oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler American Tungsten & Antimony Ltd" oder "Nebenwerte".

American Tungsten & Antimony

Land: Perth, Australia

ISIN: AU0000046021

WKN: A2P4LQ

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit American Tungsten & Antimony existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der American Tungsten & Antimony. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von American Tungsten & Antimony können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von American Tungsten & Antimony einsehen: https://ataa.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



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Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Trigg Minerals vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



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Enthaltene Werte: CA0303381077,AU0000445603