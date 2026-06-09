Alle jagen Wolfram hinterher - Könnte die eigentliche Überraschung Gold sein?

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Während sich der Markt auf Wolfram konzentriert...bereitet GoldHaven im Hintergrund ein Bohrprogramm auf einem Goldprojekt in einer der aussichtsreichsten Goldregionen Brasiliens vor.

Dieser Artikel wird im Auftrag von GoldHaven Resources Corp. (CSE: GOH) (FSE: 4QS | WKN: A40QNN) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leser,

aktuell spricht jeder über Wolfram.

Und ehrlich gesagt?

Wer kann es ihnen verdenken?

Almonty ist explodiert.

American Tungsten wurde zu einer der heißesten Rohstoff-Storys am Markt.

Guardian Metal lieferte eine der beeindruckendsten Neubewertungen im gesamten Critical-Minerals-Sektor.

Plötzlich wurde Investoren klar:

Wolfram ist wichtig.

Und diese Erkenntnis hat enorme Gewinner hervorgebracht.

Diese Aufmerksamkeit hat auch dazu beigetragen, GoldHaven Resources und das sich schnell entwickelnde Magno-Projekt in British Columbia stärker in den Fokus zu rücken.

Doch nachdem ich die jüngsten Unternehmensupdates analysiert habe, glaube ich, dass viele Investoren etwas Wichtiges übersehen.

Denn während sich der Markt auf Wolfram konzentriert ...

bereitet GoldHaven (WKN A40QNN) im Hintergrund ein Bohrprogramm auf einem Goldprojekt in einer der aussichtsreichsten Goldregionen Brasiliens vor.

Und fast niemand spricht darüber.

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DER MARKT KÖNNTE EINE ZWEITE ENTDECKUNGS-STORY GRATIS DAZUBEKOMMEN

Schauen wir uns an, warum Investoren GoldHaven (WKN A40QNN) aktuell überhaupt kaufen.

Die meisten Anleger interessieren sich heute für die Aktie wegen:

der Wolfram-Story von Magno

der historischen Wolfram-Inventur

des bevorstehenden Bohrprogramms über mehr als 5.000 Meter

der wachsenden Indium-Story

des distriktweiten Landpakets in British Columbia

Darauf konzentriert sich der Markt.

Doch im Hintergrund befindet sich Copeçal.

Ein zu 100% kontrolliertes Goldprojekt in Brasilien, das zuvor von einem der größten Goldproduzenten der Welt exploriert wurde:

ANGLOGOLD ASHANTI

Allein diese Tatsache verdient Aufmerksamkeit.

Große Bergbauunternehmen verbringen nicht Jahre damit, Projekte zu explorieren, wenn sie dort keinerlei Potenzial sehen.

Zwischen 2010 und 2016 führte AngloGold umfangreiche Arbeiten auf dem Projekt durch, darunter:

geochemische Programme

geophysikalische Untersuchungen

Schneckenbohrungen (Auger Drilling)

Air-Core-Bohrungen

geologische Interpretationen

GoldHaven hat keine leere Leinwand übernommen.

Das Unternehmen hat ein Projekt übernommen, für das bereits jahrelange historische Explorationsdaten vorliegen.

DIE LAGE IST SCHWER ZU IGNORIEREN

Copeçal liegt in Brasiliens:

ALTA-FLORESTA-GOLDPROVINZ

einer der bedeutendsten Goldregionen des Landes.

Die größere Juruena-Goldprovinz beherbergt zahlreiche bedeutende Goldsysteme und zieht weiterhin Explorationsinvestitionen von Junior- und Großunternehmen gleichermaßen an.

Die Region ist zunehmend bekannt für:

intrusionsbezogene Goldsysteme

scherungsgebundene Goldlagerstätten

porphyrische Mineralisierung

epithermale Goldvorkommen

Mit anderen Worten:

Genau dort möchten Investoren ihre Projekte sehen.

DIESER TEIL HAT MEINE AUFMERKSAMKEIT GEWECKT

GoldHaven (WKN A40QNN)kontrolliert etwa:

3.681 HEKTAR

bei Copeçal.

Noch wichtiger:

Das Projekt beherbergt ungefähr:

6 KILOMETER GOLDANOMALIE

die durch Explorationsarbeiten identifiziert wurden.

Sechs Kilometer.

Das ist kein einzelnes Ziel.

Kein einzelnes Bohrloch.

Kein einzelnes Vorkommen.

Das ist ein System.

Große mineralisierte Systeme können die notwendige Größenordnung für bedeutende Entdeckungen liefern.

Das Unternehmen betrachtet mittlerweile die östliche Erweiterung des East Targets als eines der interessantesten Ziele für Folgebohrungen.

Wichtig dabei:

Nach Einschätzung des Managements wurde dieses Gebiet bislang nur sehr begrenzt durch Diamantbohrungen getestet.

Genau das wollen Investoren hören.

Nicht weil Erfolg garantiert wäre.

Sondern weil die besten Entdeckungen häufig dort gemacht werden, wo der Bohrer bislang noch nicht war.

WARUM DAS PROGRAMM IM 3. QUARTAL WICHTIG IST

Das jüngste Update beschreibt Pläne für ein Phase-II-Bohrprogramm im:

3. QUARTAL 2026

Das Ziel besteht nicht einfach darin, frühere Arbeiten zu wiederholen.

Das Management möchte herausfinden, ob die bislang identifizierten Alterationen, Strukturen und kupferführenden Sulfide Teil eines deutlich größeren Gold-Kupfer-Systems sein könnten.

Dieser Unterschied ist entscheidend.

Das Unternehmen verfolgt keine isolierte Mineralisierung.

Es versucht, die Größe des hydrothermalen Systems zu verstehen, das für die Mineralisierung verantwortlich ist.

Und im Bergbau ist Größe alles.

DAS KUPFER KÖNNTE WICHTIGER SEIN, ALS VIELE GLAUBEN

Ein Aspekt der Meldung verdient besondere Aufmerksamkeit:

Die Diskussion rund um:

Bornit

Chalkopyrit

hydrothermale Brekzien

Diese Minerale werden häufig mit größeren Gold-Kupfer-Systemen in Verbindung gebracht.

Zur Klarstellung:

GoldHaven hat auf Copeçal bislang keine Mineralressource definiert, und weitere Bohrungen werden erforderlich sein, um die Bedeutung der bisher identifizierten Mineralisierung zu bestimmen.

Dennoch ist das Vorkommen kupferführender Sulfide einer der Gründe, weshalb das Management weitere Bohrungen für gerechtfertigt hält.

Das Unternehmen folgt geologischen Vektoren.

Und genau so werden Entdeckungen gemacht.

DAS TEAM SETZT AUF ZWEI PFERDE

Was GoldHaven derzeit ungewöhnlich macht:

Investoren betrachten hier kein Ein-Projekt-Unternehmen.

Die meisten Junior-Explorer haben nur eine einzige Chance.

GoldHaven entwickelt derzeit zwei potenziell starke Geschichten gleichzeitig.

Story Nummer eins:

MAGNO

Wolfram

Indium

Silber

distriktweite Exploration

vollständig finanziertes Bohrprogramm

Story Nummer zwei:

COPEÇAL

Gold

Kupfer

Brasilien

historische Exploration durch AngloGold Ashanti

Bohrkatalysator im dritten Quartal

Wenn eines der Projekte erfolgreich ist, profitieren die Aktionäre.

Wenn beide erfolgreich sind?

Dann könnte die aktuelle Bewertung plötzlich sehr klein erscheinen.

DAS FAZIT

Der Markt betrachtet GoldHaven derzeit vor allem als Wolfram-Story.

Und vielleicht ist das nachvollziehbar.

Magno verdient Aufmerksamkeit.

Doch Investoren sollten Copeçal nicht ignorieren.

Denn während sich alle auf das Critical-Minerals-Portfolio des Unternehmens konzentrieren, entwickelt GoldHaven im Hintergrund ein Goldprojekt in einer der aussichtsreichsten Goldregionen Brasiliens weiter.

Ein Projekt mit umfangreichen historischen Arbeiten von AngloGold Ashanti.

Ein Projekt mit einer sechs Kilometer langen Goldanomalie.

Ein Projekt, das sich auf die nächste Bohrphase vorbereitet.

Und ein Projekt, das derzeit scheinbar kaum Wert in der Marktbewertung erhält.

Manchmal sind die größten Chancen genau die Vermögenswerte, über die niemand spricht.

Copeçal könnte einer davon sein.

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GoldHaven hat auf Copeçal bislang keine Mineralressource definiert, und ein Explorationserfolg kann nicht garantiert werden.

Hinweis zur historischen Schätzung: Die hierin erwähnte historische Schätzung gilt gemäß NI 43-101 als "historical estimate" und ist nicht aktuell oder NI 43-101-konform. Die Schätzung basiert auf öffentlich zugänglichen historischen Berichten von Shell Canada Resources und wurde weder vom Unternehmen noch von einer qualifizierten Person unabhängig verifiziert. Anleger sollten sich nicht auf diese historische Schätzung als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve verlassen. Zusätzliche Bohrungen, Verifizierungen und technische Arbeiten wären erforderlich, um die Schätzung zu bestätigen oder hochzustufen. Mineralisierungen, Ressourcen oder Bewertungen benachbarter oder vergleichbarer Projekte sind nicht zwangsläufig indikativ für die Mineralisierung des Magno-Projekts.

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BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

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