Brasiliens Rohstoffmacht: Seltene Erden rücken St George Mining in den Fokus des geopolitischen Wettlaufs

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Brasilien wird im globalen Wettbewerb um kritische Rohstoffe immer wichtiger. Während die USA, Europa und China ihre Lieferketten für Seltene Erden absichern wollen, rückt auch St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) mit seinem Araxá-Projekt in Minas Gerais stärker ins Blickfeld. Der australische Entwickler hat die Bühne des Brazil-US Critical Minerals Forum genutzt, um das Projekt vor US-Investoren und Regierungsvertretern zu präsentieren - und zugleich Gespräche über mögliche Abnahmeverträge sowie staatliche Finanz- und Logistikunterstützung zu vertiefen.

Der Hintergrund ist klar: Seltene Erden gehören zu den strategisch wichtigsten Rohstoffen der Industrie. Sie werden in Permanentmagneten für Elektroautos, Windkraftanlagen, Halbleiter, Medizintechnik und Rüstungssysteme eingesetzt. Brasilien sitzt zwar auf großen Vorkommen, doch die industrielle Verarbeitung ist bislang kaum entwickelt. Genau daraus ergibt sich die geopolitische Spannung: Wer Zugriff auf brasilianische Ressourcen und künftige Verarbeitungskapazitäten erhält, kann seine Abhängigkeit von China verringern. Der von Ihnen gelieferte Hintergrundtext macht deutlich, dass Brasilien damit vor einer industriepolitischen Weichenstellung steht - Exporteur von Rohmaterial oder Aufstieg in die Wertschöpfungskette.

Araxá als Hebel auf ein strategisches Thema

Für St George ist dieses Umfeld ein klarer Katalysator. Nach Unternehmensangaben wurde die Ressource des Araxá-Projekts Anfang März 2026 deutlich angehoben. Die gesamte JORC-Ressource beläuft sich bei einem Cut-off von 2 Prozent TREO nun auf 70,91 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 4,06 Prozent TREO, 0,77 Prozent MREO und 0,62 Prozent Nb2O5. In der höherwertigen Kategorie Measured & Indicated werden 29,49 Millionen Tonnen mit 4,56 Prozent TREO ausgewiesen. Hinzu kommen 24,56 Millionen Tonnen zusätzlicher Niobium-Tonnage bei einem Nb2O5-Cut-off von 0,2 Prozent.

Damit positioniert sich Araxá nicht nur als Seltene-Erden-Projekt, sondern auch als Niobium-Story. Genau diese Kombination ist für Investoren interessant. Niobium ist ein Spezialmetall für hochfeste Stähle, Luftfahrt und weitere Hochtechnologie-Anwendungen. Laut der Unternehmenspräsentation ist die globale Versorgung stark konzentriert, wobei Brasilien bereits heute eine Schlüsselrolle spielt. Araxá liegt zudem in unmittelbarer Nachbarschaft zu etablierten Bergbauaktivitäten, darunter die CBMM-Niobium-Mine. Das spricht für vorhandene Infrastruktur, erfahrene Arbeitskräfte und vergleichsweise kurze Wege zur Projektentwicklung.

Operativ wächst die Geschichte weiter

Für die Equity Story entscheidend ist, dass St George nicht nur mit einer statischen Ressource argumentiert. Das Unternehmen verweist auf ein laufendes, inzwischen auf unbestimmte Zeit verlängertes Bohrprogramm von mehr als 10.000 Metern. Dabei wurden nach Angaben aus der Präsentation mehrere hochgradige Abschnitte gemeldet, unter anderem 69,2 Meter mit 6,08 Prozent TREO ab Oberfläche, 99,1 Meter mit 5,62 Prozent TREO ab Oberfläche sowie 139,45 Meter mit 4,05 Prozent TREO ab Oberfläche. Zusätzlich wurde östlich der bisherigen Ressource eine neue Zone identifiziert, in der erste Bohrungen bis zu 13,4 Prozent TREO ergeben haben sollen. Mehr als 90 Bohrlöcher seien noch nicht in der aktuellen Ressource enthalten.

Das ist deshalb relevant, weil Araxá nach Unternehmensdarstellung mehrere Merkmale eines wirtschaftlich attraktiven Lagerstättentyps besitzt: Mineralisierung ab Oberfläche, Eignung für Tagebau, Verwitterungsprofil ohne Sprengbedarf und damit potenziell geringerer Aufbereitungsaufwand. Solche Faktoren sind in einem Markt wichtig, in dem Investoren zunehmend nicht nur auf Ressourcengröße, sondern auf spätere Kapitalintensität und Margen schauen.

Downstream bleibt der entscheidende Werttreiber

Der größte Hebel liegt jedoch nicht allein im Bergbau, sondern im Downstream. Genau hier entscheidet sich, ob Brasilien und Projekte wie Araxá langfristig mehr Wertschöpfung im Land halten können. St George versucht, sich früh in diese Richtung zu bewegen. Das Unternehmen verweist auf ein Pilotanlagenprogramm, bei dem bereits früher Seltene-Erden-Oxalate mit Reinheiten von bis zu 99 Prozent und Rückgewinnungsraten von 86 Prozent erzeugt worden seien. Parallel laufen metallurgische Arbeiten zur Optimierung des Flowsheets. Zudem gibt es Kooperationen mit MagBras für Magnet-Testarbeiten in Brasilien sowie mit dem US-Unternehmen REalloys, das an einer Kommerzialisierung der Seltenen Erden aus Araxá mitwirken soll.

Hinzu kommt eine geplante großtechnische Pilotanlage zusammen mit CEFET in Minas Gerais. Diese soll sowohl Mineralaufbereitung als auch hydrometallurgische Verarbeitung abdecken und später Musterprodukte wie Ferroniobium, Rare-Earth-Concentrate, Mixed Rare Earth Carbonate und Oxide ermöglichen. Für Investoren ist das wichtig, weil damit der Schritt von der geologischen Story zur industriellen Umsetzbarkeit vorbereitet wird.

Bewertung, Kapitalmarkt und Risiken

Auch am Kapitalmarkt hat sich St George stark verändert. Laut Präsentation lag die Marktkapitalisierung Ende Februar 2026 bei rund 609 Millionen australischen Dollar, nach einem deutlichen Anstieg im Jahresverlauf 2025. Gleichzeitig weist das Unternehmen einen Kassenbestand von 53 Millionen australischen Dollar per 31. Dezember 2025 aus. Das verschafft Spielraum für Bohrungen, Studien und Pilotarbeiten, ersetzt aber nicht die Notwendigkeit weiterer Finanzierungsschritte auf dem Weg zur Produktion. Das Unternehmen selbst nennt erste kommerzielle Produktion als Ziel für 2028, was ambitioniert bleibt.

Die Risiken sind entsprechend nicht klein. In den Unterlagen verweist St George auf Genehmigungsrisiken, Umweltauflagen, Tenure-Fragen, Zugang zu Flächen, technische Unsicherheiten und künftigen Kapitalbedarf. Gerade bei Projekten in kritischen Rohstoffen gilt: Zwischen Ressource und wirtschaftlicher Produktion liegen oft noch Jahre intensiver Entwicklungsarbeit.

Unterm Strich passt St George in ein Thema, das 2026 politisch wie industriell an Bedeutung gewinnt. Brasilien könnte im Ringen um Seltene Erden und Niobium eine zentrale Rolle spielen, und Araxá ist eines der Projekte, das davon profitieren könnte. Für Anleger liegt die Chance in der Kombination aus großer Ressource, strategischer Lage und wachsendem geopolitischem Interesse. Das Risiko bleibt die klassische Entwicklungsstory: Finanzierung, Genehmigungen, Prozessführung und die Frage, ob aus geologischer Qualität tatsächlich ein wirtschaftlich tragfähiges Minen- und Downstream-Projekt entsteht.

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St George Mining auf der INVEST: Am 17. und 18. April sind wir auf der INVEST in Stuttgart vertreten - und präsentieren dort 15 spannende Unternehmen aus Österreich und Australien aus so unterschiedlichen Branchen wie Seltene Erden, Bauwesen, Luftfahrt, Technologie, Finanzen und Kommunikation auf unserem Gemeinschaftsstand. Eines davon ist die St George Mining.

Bei den vorgestellten Gesellschaften handelt es sich überwiegend um Small- und MidCaps mit attraktiven Wachstumsstrategien und interessanten Investmentstorys. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Unternehmensvertreter bspw. von St George Mining persönlich kennenzulernen, Ihre Fragen direkt zu stellen und sich aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen und Zukunftspläne zu informieren. Als besonderes Extra stellen wir Ihnen gerne kostenfreie Eintrittskarten zur INVEST zur Verfügung. Schreiben Sie uns dazu einfach eine kurze Nachricht - wir senden Ihnen Ihr Gratisticket gerne zu. Wir freuen uns, Sie auf unserem Gemeinschaftsstand persönlich begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen einen spannenden Austausch rund um internationale Investmentchancen zu führen. Bei Interesse an einem kostenlosen Ticket oder bei Fragen melden Sie sich jederzeit gerne an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Betreff "INVEST Tickets 2026"

Quellen:

https://stgm.com.au/pdf/12f490a6-59db-4e94-bffc-ff342648ea86/St-George-at-the-BrazilUS-Critical-Minerals-Forum.pdf?Platform=ListPage

https://www.developmentaid.org/news-stream/post/204267/brazils-rare-earths-put-the-country-at-the-center-of-a-new-global-power-struggle

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

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Enthaltene Werte: AU000000SGQ8