Basel - Das Pharmaunternehmen Roche hat in Basel das Forschungsgebäude für das Institut für Humanbiologie (IHB) eröffnet. Die Konzernspitze weihte den Bau 92 für menschliche Modellsysteme zusammen mit Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider ein. Roche beschäftigt sich sich dort unter anderem mit der Entwicklung von Organoiden, die aus menschlichen Zellen kreiert werden, zum Beispiel eine Netzhaut. Diese Nachbildungen von menschlichen Geweben sollen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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