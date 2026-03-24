EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA
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Dräger mit guter Auftragsentwicklung, Rekordumsatz und deutlicher Gewinnsteigerung im Geschäftsjahr 2025 - dritte Dividendenerhöhung in Folge
Lübeck - Die Drägerwerk AG & Co. KGaA hat ihren Auftragseingang im Geschäftsjahr 2025 dank einer guten Nachfrage weiter gesteigert. Mit rund 3.569 Mio. Euro übertraf der Auftragseingang den hohen Vorjahreswert um etwa 189 Mio. Euro (2024: 3.380,5 Mio. Euro). Der Umsatz stieg um 111 Mio. Euro auf den Rekordwert von rund 3.482 Mio. Euro (2024: 3.370,9 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich um rund 39 Mio. Euro auf über 233 Mio. Euro (2024: 194,0 Mio. Euro), obwohl die positiven Einmaleffekte aus dem Vorjahr fehlten und das EBIT im Jahr 2025 durch Zoll- und Währungseffekte belastet wurde. Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 6,7 Prozent (2024: 5,8 Prozent).
"Im Jahr 2025 haben wir unseren Erfolgskurs fortgesetzt und den höchsten Umsatz unserer Unternehmensgeschichte erwirtschaftet. Trotz widrigem Umfeld haben wir dabei auch unser Ergebnis verbessert. Unser Ziel bleibt es, die Profitabilität weiter zu steigern", sagt Stefan Dräger, Vorstandsvorsitzender der Drägerwerk Verwaltungs AG.
Gute Auftragsentwicklung
Im Segment Medizintechnik stieg der Auftragseingang währungsbereinigt um 8,9 Prozent auf 2.046,6 Mio. Euro (2024: 1.924,1 Mio. Euro). Haupttreiber war die hohe Nachfrage nach unseren Anästhesie- und Beatmungsgeräten, Services und Verbrauchsmaterialien. Zudem erhielten wir einen mehrjährigen Großauftrag für Krankenhausinfrastruktursysteme aus Mexiko.
Das Segment Sicherheitstechnik setzte sein Auftragswachstum fort. Der Auftragseingang erhöhte sich währungsbereinigt um 6,1 Prozent auf 1.522,8 Mio. Euro (2024: 1.456,4 Mio. Euro). Die größten Treiber waren kundenspezifische Lösungen und Gasmesstechnik. Die Nachfrage nach Atem- und Personenschutzprodukten sowie Alkohol- und Drogenmesstechnik legte ebenfalls zu.
Umsatzwachstum in beiden Segmenten und allen Regionen
Deutliche Ergebnissteigerung trotz heftiger Gegenwinde
Unser EBIT stieg deutlich um 20,3 Prozent auf 233,4 Mio. Euro (2024: 194,0 Mio. Euro). Die EBIT-Marge erhöhte sich um 0,9 Prozentpunkte auf 6,7 Prozent (2024: 5,8 Prozent). Hauptgründe für diese positive Entwicklung waren die hohe Auftrags- und Umsatzdynamik, die verbesserte Bruttomarge sowie das starke Jahresendgeschäft. Dem gegenüber stand unter anderem eine Ergebnisbelastung von rund 25,5 Mio. Euro durch die US-Importzölle. Darüber hinaus wurde das EBIT durch Währungseffekte von rund 45 Mio. Euro beeinträchtigt.
Geschäftsentwicklung im vierten Quartal
Der Umsatz von Dräger stieg währungsbereinigt um 8,7 Prozent auf 1.138,4 Mio. Euro (4. Quartal 2024: 1.075,8 Mio. Euro). Dabei legten beide Segmente und alle Regionen zu. Die Bruttomarge lag mit 45,5 Prozent hingegen unter dem Vorjahresniveau (4. Quartal 2024: 45,9 Prozent). Das EBIT erhöhte sich um sehr deutlich 37,2 Prozent auf 156,3 Mio. Euro (4. Quartal 2024: 113,9 Mio. Euro). Die EBIT-Marge stieg ebenfalls signifikant um 3,1 Prozentpunkte auf 13,7 Prozent (4. Quartal 2024: 10,6 Prozent).
Deutliche Dividendenerhöhung
Prognose für 2026
Weiterführende Informationen im Finanzbericht unter www.draeger.com.
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24.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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