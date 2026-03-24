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Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger mit guter Auftragsentwicklung, Rekordumsatz und deutlicher Gewinnsteigerung im Geschäftsjahr 2025 - dritte Dividendenerhöhung in Folge



24.03.2026 / 07:30 CET/CEST

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Dräger mit guter Auftragsentwicklung, Rekordumsatz und deutlicher Gewinnsteigerung im Geschäftsjahr 2025 - dritte Dividendenerhöhung in Folge Auftragseingang übertrifft das hohe Vorjahresniveau

Rekordumsatz dank Wachstum in beiden Segmenten und allen Regionen

EBIT trotz schwieriger Rahmenbedingungen um rund 20 Prozent gestiegen

Höhere Dividende für 2025: 2,21 Euro je Stammaktie (2024: 1,97 Euro) und 2,27 Euro je Vorzugsaktie (2024: 2,03 Euro) Lübeck - Die Drägerwerk AG & Co. KGaA hat ihren Auftragseingang im Geschäftsjahr 2025 dank einer guten Nachfrage weiter gesteigert. Mit rund 3.569 Mio. Euro übertraf der Auftragseingang den hohen Vorjahreswert um etwa 189 Mio. Euro (2024: 3.380,5 Mio. Euro). Der Umsatz stieg um 111 Mio. Euro auf den Rekordwert von rund 3.482 Mio. Euro (2024: 3.370,9 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich um rund 39 Mio. Euro auf über 233 Mio. Euro (2024: 194,0 Mio. Euro), obwohl die positiven Einmaleffekte aus dem Vorjahr fehlten und das EBIT im Jahr 2025 durch Zoll- und Währungseffekte belastet wurde. Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 6,7 Prozent (2024: 5,8 Prozent). "Im Jahr 2025 haben wir unseren Erfolgskurs fortgesetzt und den höchsten Umsatz unserer Unternehmensgeschichte erwirtschaftet. Trotz widrigem Umfeld haben wir dabei auch unser Ergebnis verbessert. Unser Ziel bleibt es, die Profitabilität weiter zu steigern", sagt Stefan Dräger, Vorstandsvorsitzender der Drägerwerk Verwaltungs AG. Gute Auftragsentwicklung

Der Auftragseingang im Konzern ist im Geschäftsjahr 2025 währungsbereinigt um 7,7 Prozent auf 3.569,4 Mio. Euro gestiegen (2024: 3.380,5 Mio. Euro). Grund hierfür war die gute Nachfrage in beiden Segmenten. Im Segment Medizintechnik stieg der Auftragseingang währungsbereinigt um 8,9 Prozent auf 2.046,6 Mio. Euro (2024: 1.924,1 Mio. Euro). Haupttreiber war die hohe Nachfrage nach unseren Anästhesie- und Beatmungsgeräten, Services und Verbrauchsmaterialien. Zudem erhielten wir einen mehrjährigen Großauftrag für Krankenhausinfrastruktursysteme aus Mexiko. Das Segment Sicherheitstechnik setzte sein Auftragswachstum fort. Der Auftragseingang erhöhte sich währungsbereinigt um 6,1 Prozent auf 1.522,8 Mio. Euro (2024: 1.456,4 Mio. Euro). Die größten Treiber waren kundenspezifische Lösungen und Gasmesstechnik. Die Nachfrage nach Atem- und Personenschutzprodukten sowie Alkohol- und Drogenmesstechnik legte ebenfalls zu. Umsatzwachstum in beiden Segmenten und allen Regionen

Der Konzernumsatz stieg im Geschäftsjahr 2025 währungsbereinigt um 5,3 Prozent auf 3.481,9 Mio. Euro (2024: 3.370,9 Mio. Euro). Dabei konnten beide Segmente zulegen: Die Medizintechnik verzeichnete ein währungsbereinigtes Wachstum um 7,4 Prozent auf 1.995,6 Mio. Euro (2024: 1.899,7 Mio. Euro), während die Sicherheitstechnik ihren Umsatz währungsbereinigt um 2,6 Prozent auf 1.486,3 Mio. Euro erhöhte (2024: 1.471,2 Mio. Euro). Alle Regionen trugen zum Wachstum auf Konzernebene bei. Deutliche Ergebnissteigerung trotz heftiger Gegenwinde

Die Bruttomarge legte im Geschäftsjahr 2025 um 0,3 Prozentpunkte auf 45,2 Prozent zu (2024: 44,9 Prozent). Dies ist auf die Margenverbesserung in der Medizintechnik zurückzuführen. Unser EBIT stieg deutlich um 20,3 Prozent auf 233,4 Mio. Euro (2024: 194,0 Mio. Euro). Die EBIT-Marge erhöhte sich um 0,9 Prozentpunkte auf 6,7 Prozent (2024: 5,8 Prozent). Hauptgründe für diese positive Entwicklung waren die hohe Auftrags- und Umsatzdynamik, die verbesserte Bruttomarge sowie das starke Jahresendgeschäft. Dem gegenüber stand unter anderem eine Ergebnisbelastung von rund 25,5 Mio. Euro durch die US-Importzölle. Darüber hinaus wurde das EBIT durch Währungseffekte von rund 45 Mio. Euro beeinträchtigt. Geschäftsentwicklung im vierten Quartal

Im vierten Quartal ist der Auftragseingang währungsbereinigt um 4,3 Prozent auf 975,3 Mio. Euro gestiegen (4. Quartal 2024: 960,0 Mio. Euro). Das Segment Medizintechnik verzeichnete ein währungsbereinigtes Wachstum um 2,2 Prozent auf 551,1 Mio. Euro (4. Quartal 2024: 555,6 Mio. Euro). Im Segment Sicherheitstechnik erhöhte sich der Auftragseingang währungsbereinigt um 7,2 Prozent auf 424,2 Mio. Euro (4. Quartal 2024: 404,3 Mio. Euro). Der Umsatz von Dräger stieg währungsbereinigt um 8,7 Prozent auf 1.138,4 Mio. Euro (4. Quartal 2024: 1.075,8 Mio. Euro). Dabei legten beide Segmente und alle Regionen zu. Die Bruttomarge lag mit 45,5 Prozent hingegen unter dem Vorjahresniveau (4. Quartal 2024: 45,9 Prozent). Das EBIT erhöhte sich um sehr deutlich 37,2 Prozent auf 156,3 Mio. Euro (4. Quartal 2024: 113,9 Mio. Euro). Die EBIT-Marge stieg ebenfalls signifikant um 3,1 Prozentpunkte auf 13,7 Prozent (4. Quartal 2024: 10,6 Prozent). Deutliche Dividendenerhöhung

Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, der Hauptversammlung für 2025 eine Dividende von 2,21 Euro je Stammaktie (2024: 1,97 Euro) und 2,27 Euro je Vorzugsaktie (2024: 2,03 Euro) vorzuschlagen. Dies entspräche einer Ausschüttung von 30,1 Prozent des Jahresüberschusses. Gemäß seiner Dividendenpolitik beabsichtigt Dräger, auch in den kommenden Jahren mindestens 30 Prozent des Jahresüberschusses auszuschütten, sofern die Eigenkapitalquote mindestens 40 Prozent beträgt. Zum 31. Dezember 2025 lag diese bei 51,5 Prozent (31. Dezember 2024: 49,7 Prozent). Prognose für 2026

Aufgrund des guten Auftragseingangs erwartet Dräger für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatzanstieg von 1,0 bis 5,0 Prozent (währungsbereinigt 2,0 bis 6,0 Prozent) und eine EBIT-Marge von 5,0 bis 7,5 Prozent. Weiterführende Informationen im Finanzbericht unter www.draeger.com. Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Dräger-Konzerns. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt worden. Hinsichtlich solcher zukunftsbezogenen Aussagen kann keine Garantie und keine Haftung für den Eintritt der genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse übernommen werden. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, die sich dem Einfluss des Unternehmens entziehen, und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Unbeschadet rechtlicher Bestimmungen zur Korrektur von Prognosen übernehmen wir keine Verpflichtung, die in dieser Meldung gemachten zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen (inkl. alternative Leistungskennzahlen) finden Sie auf unserer Unternehmenswebseite www.draeger.com in unserer Investor-Relations-Rubrik. Kennzahlen für das Geschäftsjahr

(Mio. EUR) 2025 2024 Verände-

rung währungs-

bereinigt Auftragseingang 3.569,4 3.380,5 +5,6 +7,7 Deutschland 809,9 811,8 -0,2 -0,2 Europa, Naher Osten und Afrika 1.422,0 1.299,9 +9,4 +9,5 Amerika 807,6 723,9 +11,6 +17,3 Asien-Pazifik 529,9 544,9 -2,8 +2,5 Auftragseingang Medizintechnik 2.046,6 1.924,1 +6,4 +8,9 Auftragseingang Sicherheitstechnik 1.522,8 1.456,4 +4,6 +6,1 Umsatz 3.481,9 3.370,9 +3,3 +5,3 Deutschland 804,3 775,8 +3,7 +3,7 Europa, Naher Osten und Afrika 1.396,7 1.310,5 +6,6 +6,7 Amerika 737,4 736,8 +0,1 +5,0 Asien-Pazifik 543,4 547,8 -0,8 +4,4 Umsatz Medizintechnik 1.995,6 1.899,7 +5,0 +7,4 Umsatz Sicherheitstechnik 1.486,3 1.471,2 +1,0 +2,6 EBIT 233,4 194,0 EBIT-Marge 6,7 5,8 Ergebnis nach Ertragssteuern 140,4 124,8 EBIT-Marge Medizintechnik 2,9 1,5 EBIT-Marge Sicherheitstechnik 11,9 11,3 Mitarbeiter 16.687 16.598

Kennzahlen für das vierte Quartal

(Mio. EUR) Q4 2025 Q4 2024 Verände-

rung währungs-

bereinigt Auftragseingang 975,3 960,0 +1,6 +4,3 Deutschland 222,2 225,1 -1,3 -1,3 Europa, Naher Osten und Afrika 391,6 376,4 +4,0 +4,5 Amerika 216,1 202,1 +6,9 +12,4 Asien-Pazifik 145,5 156,4 -7,0 +1,5 Auftragseingang Medizintechnik 551,1 555,6 -0,8 +2,2 Auftragseingang Sicherheitstechnik 424,2 404,3 +4,9 +7,2 Umsatz 1.138,4 1.075,8 +5,8 +8,7 Deutschland 244,7 239,8 +2,0 +2,0 Europa, Naher Osten und Afrika 470,2 406,1 +15,8 +16,2 Amerika 244,7 237,2 +3,1 +9,6 Asien-Pazifik 178,9 192,7 -7,2 +0,1 Umsatz Medizintechnik 673,2 614,4 +9,6 +13,0 Umsatz Sicherheitstechnik 465,2 461,4 +0,8 +2,9 EBIT 156,3 113,9 EBIT-Marge 13,7 10,6 Ergebnis nach Ertragssteuern 94,9 75,4 EBIT-Marge Medizintechnik 11,8 9,2 EBIT-Marge Sicherheitstechnik 16,5 12,5 Mitarbeiter 16.687 16.598





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