DJ PTA-News: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS gibt vorzeitige Rückzahlung der Unternehmensanleihe zum 26. Mai 2026 bekannt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS gibt vorzeitige Rückzahlung der Unternehmensanleihe zum 26. Mai 2026 bekannt

Kahl am Main (pta000/24.03.2026/08:00 UTC+1)

Pressemeldung

SINGULUS TECHNOLOGIES gibt vorzeitige Rückzahlung der Unternehmensanleihe zum 26. Mai 2026 bekannt

Kahl am Main, den 24. März 2026 - Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG wird die Unternehmensanleihe mit einem Volumen in Höhe von EUR 12.000.000,00 (ISIN DE000A2AA5H5 / WKN A2AA5H) vorzeitig zurückzahlen.

Die Rückzahlung erfolgt zum 26. Mai 2026 gemäß -- 5 (b) der Anleihebedingungen zum vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von EUR 105,00 je Teilschuldverschreibung zuzüglich der bis dahin aufgelaufenen Zinsen für 124 Tage. Der Zinssatz beträgt 4,5 % p.a. auf den Nennbetrag für den Zeitraum vom 22. Januar 2026 bis zum 26. Mai 2026, was einem Zinsbetrag von EUR 184.972,38 entspricht.

Mit der vorzeitigen Ablösung der Anleihe optimiert SINGULUS aktiv seine Finanzierungsstruktur. Das Unternehmen hat am 22. März 2026 im Geschäftsbereich Solar Vereinbarungen über eine langfristige Zusammenarbeit mit einem weltweit führenden Technologieunternehmen getroffen. Die Gesellschaft geht davon aus, dass diese Zusammenarbeit in den nächsten Jahren einen signifikanten Umsatzbeitrag leisten wird.

SINGULUS TECHNOLOGIES - Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produktionsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas & Automotive sowie Batterie & Wasserstoff zum Einsatz kommen.

Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen Verfahren der Beschichtungstechnik (Kathodenzerstäubung/PVD/ Sputtering, PECVD, Aufdampfen), Oberflächenbehandlung sowie nasschemische und thermische Produktionsverfahren.

SINGULUS TECHNOLOGIES sieht Nachhaltigkeit als Chance, sich mit innovativen Produkten zu positionieren. Im Fokus stehen Umweltbewusstsein, die effiziente Nutzung von Ressourcen sowie die Vermeidung unnötiger CO2-Belastung.

Bei SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung einen hohen Stellenwert.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5 Kontakt: Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: +49 (0) 160 9609 0279 Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 833 2224

www.singulus.de

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Aussender: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Hanauer Landstraße 103 63796 Kahl am Main Deutschland Ansprechpartner: Bernhard Krause Tel.: +49 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Website: www.singulus.de ISIN(s): DE000A1681X5 (Aktie) DE000A2AA5H5 (Anleihe) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1774335600328 ]

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March 24, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)