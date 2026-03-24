DJ PTA-AFR: REALTECH AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
REALTECH AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Leimen (pta000/24.03.2026/08:38 UTC+1) - REALTECH AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Konzernabschluss 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.realtech.com/unternehmen/investor-relations/finanzberichte/jahresberichte/ Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
(Ende)
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Aussender: REALTECH AG Paul-Ehrlich-Straße 1 69181 Leimen Deutschland Ansprechpartner: Cornelia Pohl-Springer E-Mail: investors@realtech.com Website: www.realtech.com ISIN(s): DE0007008906 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX Weitere XETRA Handelsplätze:
[ source: https://www.pressetext.com/news/1774337880334 ]
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(END) Dow Jones Newswires
March 24, 2026 03:38 ET (07:38 GMT)