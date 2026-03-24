Die Deutsche Bank hat eine neue Studie zum deutschen Chemie-Sektor herausgegeben. Das sagen die Experten jetzt zu den Aktien von BASF, Brenntag und Co. Die Deutsche Bank hat am Dienstag für einigen Wirbel im deutschen Chemie-Sektor gesorgt. Im Rahmen einer neu veröffentlichten Branchenstudie veränderten die Experten ihre Einschätzungen teils deutlich. Deutsche Bank sorgt für Bewegung im Chemie-Sektor So riet Analystin Virginie Boucher-Ferte unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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