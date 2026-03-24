EQS-Ad-hoc: hep global GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

hep global GmbH lädt die Anleihegläubiger des Green Bonds 2021/2026 (DE000A3H3JV5) zu einer Abstimmung ohne Versammlung über eine Verlängerung der Laufzeit der Anleihe zu modifizierten Bedingungen ein



24.03.2026 / 10:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





hep global GmbH lädt die Anleihegläubiger des Green Bonds 2021/2026 (DE000A3H3JV5) zu einer Abstimmung ohne Versammlung über eine Verlängerung der Laufzeit der Anleihe zu modifizierten Bedingungen ein Güglingen, 24. März 2026 - Die Geschäftsführung der hep global GmbH ("Gesellschaft") hat heute beschlossen, die Anleihegläubiger des Green Bonds 2021/2026 (ISIN: DE000A3H3JV5) ("Green Bond 2021/2026") zu einer Abstimmung ohne Versammlung im Zeitraum vom 7. April 2026 bis zum 9. April 2026 einzuladen. Die Gesellschaft befindet sich derzeit in Verhandlungen mit potenziellen Kapitalgebern über die Refinanzierung ihrer bestehenden Verbindlichkeiten, einschließlich des Green Bonds 2021/2026. So hat hep global bereits in den USA einen potenziellen Investor gefunden und führt finale Verhandlungen über den Abschluss der zukünftigen Finanzierung für das US-Geschäft. Die bislang angestrebte Gesamtfinanzierungslösung konnte bisher jedoch noch nicht abgeschlossen werden. Der Green Bond 2021/2026 wird am 18. Mai 2026 zur Rückzahlung fällig. Um ausreichende Zeit in den laufenden Verhandlungen mit den potenziellen Kapitalgebern zu haben und die Gesamtfinanzierungslösung zu finden, hat die Gesellschaft entschieden, die Anleihegläubiger des Green Bonds 2021/2026 vorsorglich aufzufordern, im Wege der Abstimmung ohne Versammlung über eine Verlängerung der Laufzeit des Green Bonds 2021/2026 zu modifizierten Bedingungen zu beschließen. Beschlussgegenstand der Abstimmung ohne Versammlung wird im Wesentlichen Folgender sein: Verlängerung der Laufzeit des Green Bonds 2021/2026 um 18 Monate bis zum 18. November 2027 (ausschließlich) (§ 3 (d) Satz 1 der Anleihebedingungen); Anpassung von § 4 (b) der Anleihebedingungen betreffend die vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin. Die im Wege der Abstimmung ohne Versammlung vorgeschlagene Restrukturierung des Green Bonds 2021/2026 ist Teil der laufenden strategischen Bestrebungen zur Gesamtrefinanzierung der Gesellschaft, mit denen die hep global GmbH die Kapitalstruktur stärken, die finanzielle Flexibilität erhöhen und die Voraussetzungen für weiteres Wachstum schaffen möchte. Werden die Refinanzierungsgespräche erfolgreich abgeschlossen, soll dadurch auch die erforderliche Grundlage für die Rückführung des Green Bonds 2021/2026 geschaffen und die Umsetzung der Unternehmensstrategie gewährleistet werden. Sollten entgegen den aktuellen Erwartungen die laufenden Finanzierungsgespräche nicht vor dem Rückzahlungstermin in einer Refinanzierungslösung münden, soll durch die Zustimmung der Anleihegläubiger zur Laufzeitverlängerung des Green Bonds 2021/2026 die Zahlungsfähigkeit der Emittentin gesichert werden und bis zu weitere 18 Monate Zeit bestehen, um die Refinanzierungslösung umzusetzen oder eine andere Lösung zu finden. Hierzu soll auch die mit Pressemitteilung vom 23. Januar 2026 dargelegte prognostizierte positive operative Entwicklung im Geschäftsjahr 2026 beitragen. Die Aufforderung zur Stimmabgabe mit der Tagesordnung und den Hintergründen zur vorgeschlagenen Beschlussfassung wird voraussichtlich am 24. März 2026 im Bundesanzeiger veröffentlicht und ist ab diesem Datum auf der Internetseite der hep global GmbH mit den erforderlichen Formularen und weiteren Unterlagen unter https://hepsolar.com/green-bond-2021-2026/ abrufbar.



Mitteilende Person:

Thomas Tschirf (CFO)

hep global GmbH



Pressekontakt:

Evelyn Kilinc

Römerstraße 3

74363 Güglingen

Tel.: +49 7135 93446-759

E-Mail: presse@hep.global

www.hep.global



Investorenkontakt:

Thomas Tschirf

Römerstraße 3

74363 Güglingen

Tel.: +49 7135 93446-0

E-Mail: greenbond@hep.global

www.hep.global



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

IR4value GmbH

Karl-Hromadnik-Str. 14

81241 München

Tel.: +49 211 178047-20

E-Mail: linh.chung@ir4value.de

www.ir4value.de



Ende der Insiderinformation



24.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News