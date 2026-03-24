DJ PTA-News: NCTE AG: Daniel Röser übernimmt Vertriebsleitung der NCTE AG

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

NCTE AG: Daniel Röser übernimmt Vertriebsleitung der NCTE AG

Daniel Röser, NCTE AG

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Oberhaching (pta000/24.03.2026/10:00 UTC+1)

München/Oberhaching, 24.03.2026 - Die NCTE AG hat Daniel Röser zum neuen Vertriebsleiter ernannt. Der Sensorik-Experte kennt das Unternehmen wie kaum ein zweiter: Seit Mai 2016 ist er bei der NCTE und hat in dieser Zeit unterschiedliche Schlüsselpositionen durchlaufen - vom Sales Manager über das Program Management bis hin zur Leitung dieser Abteilung. Er folgt auf Tobias Wiesenzarter, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat.

Doppelperspektive aus Vertrieb und Projektsteuerung

Was Röser von vielen Vertriebsleitern unterscheidet, ist seine Erfahrung an der Schnittstelle zwischen Kunde und Entwicklung. Als Head of Program Management hat er Entwicklungsprojekte mit OEM-Herstellern gesteuert - vom ersten Design-In der Sensorik in die Kundenanwendung bis zur Serienreife. Dabei hat er über Jahre hinweg die konkreten Anforderungen und Herausforderungen der Hersteller in Schlüsselbranchen wie E-Bike und Agrartechnik aus erster Hand kennengelernt. Dieses Wissen darüber, was Kunden auf dem Weg von der Idee zur Serie tatsächlich brauchen, bringt er nun direkt in die Vertriebsführung ein.

Fast ein Jahrzehnt NCTE

Röser kennt dabei nicht nur die Märkte - er hat auch die Entwicklung der NCTE selbst über fast ein Jahrzehnt aktiv mitgestaltet: vom Umzug und der Expansion an den Standort in Oberhaching, wo Entwicklung, Produktion und Vertrieb unter einem Dach arbeiten, bis zum Börsengang im m:access der Börse München im Oktober 2023.

Daniel Röser: "Im Program Management habe ich hautnah erlebt, was unsere Kunden auf dem Weg zur Serie bewegt und welchen Mehrwert unsere Sensor-Technologie für ihre Produkte hat. Diese Erfahrung bringe ich jetzt in den Vertrieb ein - als Brückenbauer zwischen Strategie und operativer Exzellenz."

Sebastian Müller, Vorstand der NCTE AG: "Daniel kennt unsere Kunden aus der direkten Zusammenarbeit in vielen wichtigen Projekten - und er kennt ihre Branchen und die Herausforderungen auf dem Weg zur Serie. Diese Erfahrung wird entscheidend sein, um unsere Wachstumsstrategie konsequent umzusetzen."

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Aussender: NCTE AG Raiffeisenallee 3 82041 Oberhaching Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations E-Mail: ir@ncte.de ISIN(s): DE000A0LEZB2 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in München (m:access)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1774342800254 ]

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March 24, 2026 05:00 ET (09:00 GMT)