DJ PTA-News: NCTE AG: IR-Newsletter Q1/2026 - Neuigkeiten, Hintergründe und Einblicke für Investoren und Interessierte

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

NCTE AG: IR-Newsletter Q1/2026

Neuigkeiten, Hintergründe und Einblicke für Investoren und Interessierte

Sebastian Müller

Oberhaching (pta000/29.04.2026/12:20 UTC+2)

I. Einleitung

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, sehr geehrte Investorinnen und Investoren,

das erste Quartal 2026 hat gezeigt, was NCTE in einem anspruchsvollen Umfeld auszeichnet: Wir handeln, wo andere abwarten.

Die Märkte, in denen wir aktiv sind, bleiben herausfordernd. E-Bike und Agrartechnik erholen sich langsamer als erhofft. Das geopolitische Umfeld - insbesondere die Eskalation im Nahen Osten - sorgt für zusätzliche Unsicherheit in globalen Lieferketten und Investitionsentscheidungen. All das kennen wir. Und all das ändert nichts an unserem Kurs.

Denn 2026 ist für NCTE das Jahr, in dem aus Entwicklung Umsetzung wird. Wir arbeiten an neuen Innovationsprojekten im Motorsport - einem der technologisch härtesten Messfelder überhaupt. In der Agrartechnik treiben wir den Lastmessbolzen für Einzelkorn-Sämaschinen voran und adressieren damit einen wachsenden Bedarf der Präzisionslandwirtschaft. Und wir haben unseren ersten Entwicklungsauftrag im Verteidigungssektor begonnen - ein neues Anwendungsfeld, das die Breite unserer Technologie unterstreicht.

Diese drei Projekte stehen exemplarisch für eine Strategie, die wir konsequent verfolgen: technologische Tiefe in Märkten einzusetzen, die höchste Anforderungen stellen - und dort zu liefern, wo andere nicht messen können.

Am 23. April 2026 habe ich auf dem m:access Forum der Münchner Kapitalmarktkonferenz die aktuelle Entwicklung der NCTE AG vorgestellt. Vielen Dank für den Austausch - für Fragen und den weiteren Dialog erreichen Sie uns jederzeit unter ir@ncte.de .

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in die NCTE AG.

Mit freundlichen Grüßen

Sebastian Müller, Vorstand

II. Marktumfeld und Unternehmensperformance

Zwischen Stabilisierung und Geduld - die Märkte der NCTE im Q1/2026

Die relevanten Absatzmärkte der NCTE AG befinden sich in einer Phase, die vorsichtige Zuversicht erlaubt - aber noch keine Entwarnung. E-Bike und Agrartechnik, die beiden volumenstärksten Anwendungsfelder, bleiben strukturell herausfordernd. Hinzu kommt ein geopolitisch belastetes Gesamtumfeld: Die Eskalation im Nahen Osten und die damit verbundenen Unsicherheiten an den Energie- und Rohstoffmärkten dämpfen das Investitionsklima weltweit und erschweren verlässliche Planungen entlang der Lieferketten. NCTE ist von diesen Entwicklungen nicht direkt betroffen, beobachtet das Umfeld jedoch aufmerksam. Gleichzeitig senden erste externe Marktdaten zarte Signale einer Stabilisierung in unseren Kernmärkten. Die laufenden Innovationsprojekte gewinnen in diesem Kontext an strategischer Bedeutung: NCTE nutzt die aktuelle Phase, um sich technologisch und kundenseitig für eine Erholung zu positionieren - wann immer sie einsetzt.

E-Bike-Markt: Bodenbildung nach der Konsolidierung

Der europäische E-Bike-Markt zeigt sich nach der Konsolidierung der vergangenen Jahre stabilisiert. Branchenbeobachter berichten von vorsichtigem Optimismus und einer robusten Nachfrage im Mobilitätssegment (Bike Europe, Q1 2026). Für NCTE als langjähriger Zulieferer von Drehmomentsensorik für E-Bike-Antriebe ist dies ein positives Signal für eine Normalisierung der Abrufzahlen - wenngleich wir keine schnelle Rückkehr zu den Wachstumsraten der Vorjahre erwarten. Die Frage nach dem Zeitpunkt einer belastbaren Markterholung bleibt offen; NCTE beobachtet die Entwicklung eng und ist mit seinen Kernprodukten für eine anziehende Nachfrage gut aufgestellt.

Agrartechnik: Schwieriges Umfeld, strukturelle Chancen

Im Agrartechnik-Segment bleibt das Umfeld anspruchsvoll: Branchenumfragen zeigen rückläufige Neumaschinenverkäufe und Margendruck bei den Händlern (Upstream Ag Insights, Januar 2026). 2026 gilt in der Branche als weiteres schwieriges Jahr. NCTE sieht in diesem Umfeld gleichwohl Chancen: Gerade in schwierigen Marktphasen steigt der Bedarf an intelligenter Sensorik, die Maschineneffizienz verbessert und Betriebskosten senkt. Unsere laufenden Entwicklungsprojekte in der Präzisionslandwirtschaft sind darauf ausgerichtet, genau diesen Bedarf zu adressieren - und damit langfristig von einer strukturellen Nachfrage zu profitieren, die von konjunkturellen Zyklen weitgehend unabhängig ist.

Industrieautomatisierung: Moderates, stetiges Wachstum

Global wächst die Industrieautomatisierung laut Roland Berger 2026 um 3 bis 4 Prozent - ein moderates, aber stetiges Wachstum (Roland Berger, März 2026). Dieser Trend bestätigt die steigende Nachfrage nach datenbasierter Maschinensteuerung und präziser Kraftmessung - ein Kernfeld der NCTE-Sensorik. Für NCTE eröffnet dieses Segment mittelfristig weiterhin relevante Wachstumsperspektiven jenseits der zyklisch geprägten Kernmärkte. III. Unternehmensentwicklung und Neuigkeiten

Agrartechnik: Lastmessbolzen für Einzelkorn-Sämaschinen

In der Agrartechnik entwickelt NCTE einen Lastmessbolzen für Einzelkorn-Sämaschinen. Das Bauteil ermöglicht eine präzise Prozesskontrolle im Saatprozess und adressiert den wachsenden Bedarf an Präzisionslandwirtschaft - einem Segment, das trotz des aktuell schwierigen Gesamtmarkts strukturell an Bedeutung gewinnt. Der Sensor fügt sich nahtlos in das bestehende NCTE-Technologieportfolio ein und erschließt zugleich einen neuen Applikationsbereich mit eigenem Kundenpotenzial.

Neues Anwendungsfeld: Defense

Die NCTE AG hat ihren ersten Entwicklungsauftrag im Verteidigungssektor begonnen. Ein Kunde aus dem europäischen Defense-Bereich beauftragt NCTE mit der Entwicklung eines Sensors für eine sicherheitskritische Antriebsanwendung. Der Auftrag steht für ein Anwendungsfeld, das höchste Anforderungen an Robustheit, Präzision und Langzeitstabilität stellt

- Eigenschaften, die das Herzstück der magnetostriktiven NCTE-Technologie bilden. Defense ist für NCTE ein neues, strukturell interessantes Wachstumsfeld mit langen Produktlebenszyklen und hohen Qualitätsanforderungen.

NCTE auf dem m:access Forum - Münchner Kapitalmarktkonferenz

Am 23. April 2026 hat Vorstand Sebastian Müller die NCTE AG auf dem m:access Forum der Münchner Kapitalmarktkonferenz präsentiert. Im Fokus standen die aktuelle Unternehmensentwicklung, die Innovationspipeline und die strategische Ausrichtung der Gesellschaft. Die Veranstaltung bot eine wichtige Plattform für den direkten Dialog mit dem Kapitalmarkt.

IV. Ausblick und Ziele

NCTE blickt auf ein erstes Quartal 2026 zurück, das von operativer Kontinuität und gezieltem Vorantreiben der Innovationsagenda geprägt war. Die Marktumfelder in den Kernsegmenten E-Bike und Agrartechnik bleiben herausfordernd, und eine schnelle Erholung ist weiterhin nicht absehbar. NCTE begegnet diesem Umfeld mit einem klaren Fokus: Die laufenden Entwicklungsprojekte sollen 2026 den Schritt von der Entwicklung in die Umsetzung vollziehen und damit die Voraussetzungen für künftiges Umsatzwachstum schaffen.

Der Jahresabschluss 2025 befindet sich derzeit in der Aufstellung und wird nach dessen Prüfung und formaler Feststellung veröffentlicht. Im Anschluss findet die ordentliche Hauptversammlung 2026 statt. Wir werden Sie über die konkreten Termine rechtzeitig informieren.

Für das laufende Geschäftsjahr rechnen wir - wie mit den vorläufigen Zahlen 2025 veröffentlicht - mit einem Umsatz zwischen 5,4 und 4,4 Mio. EUR sowie einem EBITDA zwischen 0,1 und -0,5 Mio. EUR.

V. Fragen und Kontakt

Sie haben Fragen zur Entwicklung der NCTE AG, zur strategischen Ausrichtung oder zum Nachhaltigkeitsbericht? Schreiben Sie uns an ir@ncte.de - wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen.

Hinweis:

Die in dieser Mitteilung enthaltene Prognose 2026 basiert auf vorläufigen, nicht testierten Ergebnissen. Diese können von den finalen Zahlen des geprüften Jahresabschlusses abweichen. Eine verbindliche Aussage über das vollständige Zahlenwerk erfolgt erst mit der Veröffentlichung des testierten Jahresabschlusses.

Zukunftsbezogene Aussagen:

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsbezogene Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und der Einschätzung von NCTE zum Veröffentlichungszeitpunkt entsprechen. Derartige zukunftsbezogene Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele der Kontrolle von NCTE entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen werden. NCTE übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, zu aktualisieren oder zu revidieren.

(Ende)

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Aussender: NCTE AG Raiffeisenallee 3 82041 Oberhaching Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations E-Mail: ir@ncte.de ISIN(s): DE000A0LEZB2 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in München (m:access)

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(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2026 06:20 ET (10:20 GMT)