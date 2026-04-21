DJ PTA-News: NCTE AG: Vorläufige Zahlen 2025 - Investitionen in Technologie trotz anhaltender Marktschwäche

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

NCTE AG: Vorläufige Zahlen 2025 - Investitionen in Technologie trotz anhaltender Marktschwäche

Oberhaching (pta000/21.04.2026/10:00 UTC+2)

-- Umsatz 2025 bei 3,6 Mio. EUR - Marktumfeld in Kernmärkten E-Bike und Agrartechnik weiterhin belastend -- Jahresfehlbetrag von -1,920 Mio. EUR spiegelt bewusst erhöhte Investitionsbereitschaft wider -- F&E-Investitionen 2025 deutlich gesteigert gegenüber Vorjahr - Grundlage für künftiges Wachstum -- Technologische Weiterentwicklung und neue Produktplattformen auf Kurs -- 2026 als Jahr der Stabilisierung - Markterholung in Kernmärkten erwartet

Die NCTE AG veröffentlicht vorläufige, ungeprüfte Geschäftszahlen für das Jahr 2025. Das Unternehmen verzeichnet einen Umsatz von 3,6 Mio. EUR (Vorjahr: 4,0 Mio. EUR), ein EBITDA von -1.640 TEUR (Vorjahr: -1.022 TEUR) sowie einen Jahresfehlbetrag von -1.920 TEUR (Vorjahr: -1.293 TEUR). Umsatz und EBITDA liegen damit leicht oberhalb der zuletzt kommunizierten Prognose.

Marktumfeld 2025: Herausfordernd in den Kernmärkten - mit positiven Gegenakzenten

Das Geschäftsjahr 2025 stand erneut im Zeichen eines schwierigen Marktumfelds. Besonders die beiden für NCTE umsatztragenden Kernmärkte E-Bike und Agrartechnik blieben weit hinter ihrem Potenzial zurück. Der E-Bike-Markt zeigte auch 2025 keine nachhaltige Erholung: Überkapazitäten bei Händlern und Herstellern sowie ein gedämpftes Konsumklima bremsten die Nachfrage nach Sensorlösungen spürbar. Der globale Agrartechniksektor blieb ebenfalls volatil - Investitionszurückhaltung bei Landwirten und ein verhaltenes Neumaschinengeschäft hielten die Nachfrage auf niedrigem Niveau.

Gleichzeitig setzte NCTE in anderen Bereichen Gegenakzente: Die Segmente Industrie, Motorsport, das weltweite Händlergeschäft und die Medizintechnik-Sparte entwickelten sich im Vergleich zum Vorjahr stabil. Im Agrarbereich bestätigten abgeschlossene Feldtests, Design-Ins und erste Serienaufträge für internationale Kunden die strategische Relevanz dieses Markts.

F&E-Investitionen 2025 deutlich ausgebaut - Fundament für die Markterholung

Ein klares positives Signal setzt NCTE mit seinen deutlich gestiegenen Investitionen in Forschung und Entwicklung. Im Jahr 2025 stiegen die F&E-Investitionen auf 757 TEUR - das entspricht rund 21 Prozent des Jahresumsatzes und einem Vielfachen des Vorjahreswerts von 153 TEUR. Diese Mittel flossen gezielt in die Weiterentwicklung bestehender Sensorplattformen sowie den Start und Fortschritt zentraler Innovationsprojekte für die Märkte E-Bike, Agrartechnik, Motorsport und Industrie.

Die erhöhten F&E-Investitionen sind dabei eine bewusste strategische Entscheidung: NCTE nutzt die Phase der Marktschwäche antizyklisch, um technologisch voranzugehen und bei einer Markterholung mit wettbewerbsfähigen, marktreif entwickelten Produkten bereitstehen zu können. Ein Teil der Entwicklungsleistungen wurde entsprechend aktiviert und ist im EBITDA berücksichtigt.

Stimme des Vorstands

"Wir haben 2025 bewusst antizyklisch investiert - in Technologie, in Plattformen, in Zukunftsmärkte. Der erhöhte Jahresfehlbetrag ist das direkte Ergebnis dieser Entscheidung. Wir sind überzeugt, dass uns das bei der Markterholung in eine deutlich stärkere Position bringt als zuvor", sagt Sebastian Müller, Vorstand der NCTE AG.

Ausblick 2026: Stabilisierung auf solidem Fundament

Für 2026 erwartet die NCTE AG ein herausforderndes, sich aber graduell verbesserndes Marktumfeld. Eine breitere Erholung des E-Bike-Markts wird frühestens im zweiten Halbjahr 2026 erwartet; der Agrartechnikmarkt dürfte sich im Verlauf des Jahres stabilisieren.

Die Auftragskennzahlen stimmen dabei positiv: Die Book-to-Bill-Ratio lag im Geschäftsjahr 2025 bei 1,24 (Vorjahr: 0,91) - ein klares Signal, dass die Nachfrage nach NCTE-Sensorlösungen wieder anzieht. Der Auftragsbestand zum 31. Dezember 2025 beläuft sich auf 3,3 Mio. EUR (Vorjahr: 3,0 Mio. EUR) und bildet eine solide Ausgangsbasis für das laufende Geschäftsjahr. NCTE erwartet für 2026 eine Stabilisierung auf Ergebnisebene bei steigendem Umsatz - getragen durch eine gestärkte Technologiebasis und wachsende internationale Nachfrage.

Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet die NCTE AG mit einem Umsatz zwischen 5,4 und 4,4 Mio. EUR sowie einem EBITDA zwischen 0,1 und -0,5 Mio. EUR. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in der EBITDA-Prognose erneut Aktivierungen von Entwicklungsleistungen enthalten sein werden.

Hinweis zu vorläufigen Zahlen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Zahlen zum Geschäftsjahr 2025 basieren auf vorläufigen, nicht testierten Ergebnissen. Sie können von den finalen Zahlen des geprüften Jahresabschlusses abweichen. Eine verbindliche Aussage über das vollständige Zahlenwerk erfolgt erst mit der Veröffentlichung des testierten Jahresabschlusses.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsbezogene Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und der Einschätzung von NCTE zum Veröffentlichungszeitpunkt entsprechen. Derartige zukunftsbezogene Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele der Kontrolle von NCTE entziehen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen werden. NCTE übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände zu aktualisieren oder zu revidieren.

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Aussender: NCTE AG Raiffeisenallee 3 82041 Oberhaching Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations E-Mail: ir@ncte.de ISIN(s): DE000A0LEZB2 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in München (m:access)

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April 21, 2026 04:00 ET (08:00 GMT)