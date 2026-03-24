Windenergie im Wald kann Waldbesitzern langfristige Einnahmen sichern und den Waldumbau finanzieren. Statkraft stellt entsprechende Konzepte auf der FORST live vom 27. bis 29. März in Offenburg vor. Im Fokus stehen wirtschaftliche Perspektiven, ökologische Standards und die praktische Projektumsetzung. Windenergie im Wald als FinanzierungsbausteinDie Windenergie im Wald gewinnt für die Forstwirtschaft an Bedeutung. Waldbesitzer stehen unter Druck durch schwankende Holzerlöse und steigende Kosten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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