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GBC AG nimmt Coverage für Aspermont Ltd. wieder auf - abonnementbasiertes Plattformmodell und Mining IQ eröffnen attraktives Margenpotenzial



24.03.2026 / 11:00 CET/CEST

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GBC AG nimmt Coverage für Aspermont Ltd. wieder auf - abonnementbasiertes Plattformmodell und Mining IQ eröffnen attraktives Margenpotenzial



Augsburg, 24.03.2026 - Die Augsburger Research-Gesellschaft GBC AG, spezialisiert auf die Analyse von börsennotierten Small- und Mid-Caps, hat das Research Coverage der Aspermont Ltd. (ISIN: AU000000ASP3) kürzlich wieder aufgenommen. Grundlage hierfür ist die am 05.03.2026 veröffentlichte Reinitiation-Studie. Aspermont ist ein spezialisierter B2B-Anbieter für Informationen, Daten und Intelligence-Lösungen mit Fokus auf den globalen Bergbau- und Rohstoffsektor und hat sich in den vergangenen Jahren von einem klassischen Fachverlag zu einer digitalen, abonnementgetriebenen Informationsplattform entwickelt.



Mit Wurzeln bis ins Jahr 1835 verfügt Aspermont über etablierte Marken wie Mining Journal und Mining Magazine und adressiert Entscheidungsträger aus Bergbauunternehmen, Finanzinstituten, Regierungen und Dienstleistungsunternehmen weltweit. Das Geschäftsmodell basiert auf wiederkehrenden Abo-Erlösen, einem umfangreichen proprietären Content-Archiv sowie einem wachsenden Angebot daten- und KI-gestützter Intelligence-Produkte, insbesondere über die Plattform Mining IQ. Ergänzende Events und Marketingservices stärken dabei die Kundenbindung und schaffen zusätzliches Cross-Selling-Potenzial.



Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Aspermont einen Umsatz von 15,41 Mio. AUD. Besonders hervorzuheben ist aus Sicht von GBC die verbesserte Umsatzqualität: Die Subscription-Erlöse stiegen auf 10,2 Mio. AUD, ihr Anteil am Gesamtumsatz erhöhte sich auf 66 %, und das Unternehmen verzeichnete bereits das 37. Quartal in Folge mit Wachstum bei den Abonnementerlösen.



"Aspermont hat in den vergangenen Jahren ein bemerkenswert robustes und skalierbares Geschäftsmodell aufgebaut. Die Kombination aus wiederkehrenden Subscription-Umsätzen, starken Branchenmarken und dem Ausbau von Mining IQ schafft aus unserer Sicht eine überzeugende Grundlage für die nächste Wachstumsphase. Mit der Wiederaufnahme des Coverage sehen wir die Gesellschaft sehr gut positioniert, um ihre operative Entwicklung in den kommenden Jahren weiter zu beschleunigen."

- Matthias Greiffenberger, Analyst der GBC AG



Für die Geschäftsjahre 2026 bis 2028 erwartet GBC eine schrittweise Beschleunigung des Wachstums sowie eine sukzessive Verbesserung der Profitabilität. Die Umsätze sollen laut Prognose von 16,90 Mio. AUD im GJ 2026 auf 21,30 Mio. AUD im GJ 2028 steigen, während sich das EBITDA von 0,15 Mio. AUD auf 2,93 Mio. AUD verbessern soll. Auf Basis eines DCF-Modells bewertet GBC die Aktie mit KAUFEN und vergibt ein Kursziel von 5,00 AUD je Aktie (3,03 EUR).



Der vollständige Research-Report steht unter folgendem Link bereit:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=3544c2db7155a8bc2f86dfa90e6479a7



Über Aspermont Ltd.

Die Aspermont Ltd. ist ein international tätiger B2B-Anbieter für Informationen, Daten und Intelligence-Lösungen mit Schwerpunkt auf den globalen Rohstoffsektor. Das Unternehmen mit Sitz in Perth, Australien, verfolgt ein kapitalarmes, skalierbares Plattformmodell und erweitert sein traditionelles Subscription-Geschäft zunehmend um höherwertige datenbasierte Lösungen für Unternehmenskunden.



Risikohinweis:

Diese Mitteilung stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des §34b WpHG noch eine Anlageberatung oder -empfehlung dar. Investitionen in Aktien sind grundsätzlich mit Risiken verbunden - bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals.



Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte gemäß §85 WpHG und Art. 20 MAR:

GBC AG und der verantwortliche Analyst weisen darauf hin, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung folgende potenzielle Interessenkonflikte bestehen können: 5a,11. Details finden sich im vollständigen Researchbericht sowie unter: www.gbc-ag.de/de/Offenlegung .



Pressekontakt:

GBC AG

Tel.: +49 821 241133 0

E-Mail: research@gbc-ag.de



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