Die Welt steht vor einem neuen Industriezyklus. Energiewende, Rechenzentren, künstliche Intelligenz, geopolitische Neuordnung und Infrastrukturinvestitionen treiben die Nachfrage nach Rohstoffen, Energie und industriellem Know-how massiv an. Daran partizipieren nicht nur die offensichtlichen Stars der Börse. Drei unterschätzte Aktien aus den hinteren Reihen, die von Rohstoffboom, KI und Energiewende profitieren könnten. Wer an die großen Gewinner der Zukunft denkt, kommt meistens auf Unternehmen wie Nvidia, Rheinmetall, Microsoft oder die großen Kupfer- und Lithiumförderer. Doch an der Börse wird gutes Geld oft auch in der zweiten und dritten Reihe verdient, in den Nischen der Megatrends. Etwa mit Firmen, die unverzichtbare Spezialmaterialien herstellen, Rohstoffwissen liefern oder dafür sorgen, dass die Energieversorgung überhaupt funktioniert. Genau in diesen Bereichen verstecken sich momentan auch für Anleger spannende Investmentchancen. Auch Unternehmen aus den hinteren Reihen könnten vor einem neuen Wachstumsschub stehen. Mit Aspermont, SGL Carbon und 2G Energy nehmen wir drei schlummernde Gewinner des neuen Industriebooms unter die Lupe:Den vollständigen Artikel lesen ...
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