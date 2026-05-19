Die alte Medienlogik verblasst. Lineare Verbreitung und einmalige Werbeerlöse reichen nicht mehr. Wer heute auf Abomodelle, Nutzerdaten und technologische Steuerung setzt, sichert sich die Zukunft. Genau deshalb stehen etablierte Anbieter vor einem Boom. Investoren honorieren Unternehmen, die Inhalte in wiederkehrende, skalierbare Cashflows verwandeln. Diese Transformation vom Content-Lieferanten zum datenfähigen Plattformbetreiber verspricht höhere Bewertungen. Daten werden zum Rohstoff aus dem sich Profit schlagen lässt, statt nur Reichweite zu messen. Denn planbare Umsätze reduzieren Abhängigkeiten von zyklischen Werbemärkten und steigern die Attraktivität an der Börse. Das ist die neue Realität. RTL Group baut sein technologisches Fundament aus, Aspermont wandelt Fachmedien in datenbasierte KI um, und Netflix beweist, dass eine datengetriebene Plattform zum profitabelsten Geschäftsmodell der Branche avancieren kann.Den vollständigen Artikel lesen ...
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