Drägerwerk liefert starke Zahlen für 2025 und zeigt, dass selbst ein schwieriges Marktumfeld kein Bremsklotz sein muss. Der Medtech- und Sicherheitstechnik-Spezialist steigert Umsatz, Auftragseingang und Ergebnis - und das trotz belastender Zoll- und Währungseffekte. Für Anleger entsteht damit ein Bild, das derzeit selten ist: solides Wachstum, steigende Profitabilität und eine attraktive Dividendenpolitik. Rekordumsatz und steigender Auftragseingang Drägerwerk erzielte 2025 einen Umsatz von rund 3,48 Milliarden Euro und erreichte damit den höchsten Wert der Unternehmensgeschichte. Gleichzeitig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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