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Leifheit Aktiengesellschaft: Dividendenvorschlag und Prognose für das Geschäftsjahr 2026



24.03.2026 / 11:20 CET/CEST

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Leifheit AG: Dividendenvorschlag und Prognose für das Geschäftsjahr 2026 Nassau, 24. März 2026 - In einer gemeinsamen Sitzung mit dem Aufsichtsrat hat der Vorstand der Leifheit AG (ISIN DE0006464506) heute die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 beschlossen. Vorstand und Aufsichtsrat haben heute ferner in derselben Sitzung den Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen. Dividendenvorschlag: 1,20 € je dividendenberechtigter Stückaktie Vorstand und Aufsichtsrat haben beschlossen, der am 3. Juni 2026 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung vorzuschlagen, für das Geschäftsjahr 2025 eine Basisdividende von 0,50 € sowie eine Sonderdividende von 0,70 € je dividendenberechtigter Stückaktie auszuschütten. Dies entspricht aktuell einer Ausschüttungssumme von etwa 11 Mio. €. Der Vorschlag steht im Einklang mit der Dividendenpolitik der Leifheit AG, grundsätzlich etwa 75 Prozent des Periodenergebnisses bzw. des Free Cashflows eines Geschäftsjahres als Dividende auszuschütten. Durch die darüberhinausgehende Sonderdividende sollen die Aktionärinnen und Aktionäre an der guten Liquiditätsausstattung des Leifheit-Konzerns teilhaben. Im Vorjahr wurde eine Basisdividende von 1,15 € und eine Sonderdividende von 0,05 € je dividendenberechtigte Stückaktie ausgezahlt. Prognose 2026: Leichtes Umsatzwachstum bei Ergebnis auf Vorjahresniveau Der Leifheit-Konzern tritt im Geschäftsjahr 2026 in die nächste Phase der Umsetzung seiner Unternehmensstrategie ein. Im Mittelpunkt stehen Investitionen in Marketing und Innovationen zur Stärkung der Marke Leifheit und zur Aktivierung von Wachstum, bei gleichzeitigem Fokus auf Effizienzsteigerungen und strukturelle Kostenverbesserungen. Mit Hilfe dieser gezielten Maßnahmen plant der Vorstand den derzeit deutlich erhöhten zusätzlichen Risiken aus dem globalen wirtschaftlichen Umfeld wirksam zu begegnen. Diese ergeben sich insbesondere aus der Eskalation im Nahen Osten sowie den hiermit verbundenen spürbaren Kostensteigerungen bei Energie, Rohstoffen und Transport. Die der Prognose für 2026 zugrunde liegenden Annahmen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sind daher weiterhin mit erheblichen Unsicherheiten im Hinblick auf die Auswirkungen des Konflikts behaftet. Trotz aller genannten Belastungen rechnet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 aufgrund der bereits eingeleiteten Maßnahmen mit einem leichten Wachstum des Konzernumsatzes und einem Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) etwa auf dem Niveau des Vorjahres (2025: nach vorläufigen Berechnungen 10,0 Mio. €). Dabei werden die positiven Effekte aus Kostensenkungs- und Effizienzmaßnahmen im Geschäftsjahr 2026 gezielt zur Finanzierung zusätzlicher Wachstumsinitiativen eingesetzt - insbesondere in Marketingaktivitäten im ersten Halbjahr. Durch diese Wachstumsinvestitionen wird das EBIT im ersten Quartal 2026 voraussichtlich im niedrig einstelligen negativen Millionen-Euro-Bereich liegen. Der Free Cashflow für das Geschäftsjahr 2026 wird etwa auf dem Vorjahresniveau erwartet (2025: nach vorläufigen Berechnungen 6,4 Mio. €). Der vollständige Geschäftsbericht 2025 steht ab 31. März 2026 unter https://www.leifheit-group.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen/ zum Download zur Verfügung. Kontakt: Leifheit AG

Petra Dombrowsky

Executive Assistant/CIRO

D-56377 Nassau

ir@leifheit.com

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