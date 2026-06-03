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Leifheit AG: Ordentliche Hauptversammlung beschließt Gesamtdividende von 1,20 EUR je dividendenberechtigte Stückaktie



03.06.2026 / 17:48 CET/CEST

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Leifheit AG: Ordentliche Hauptversammlung beschließt Gesamtdividende von 1,20 EUR je dividendenberechtigte Stückaktie Basisdividende von 0,50 EUR sowie Sonderdividende in Höhe von 0,70 EUR je dividendenberechtigte Stückaktie beschlossen

Vorstand erläutert Wachstums- und Effizienzprogramm im Jahr 2026

Stefan Bertram und Dr. Hans-Jürgen Braun neu in den Aufsichtsrat gewählt

Alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit angenommen Nassau, 3. Juni 2026 - Die Leifheit AG (ISIN DE0006464506), einer der führenden Markenanbieter von Haushaltsprodukten in Europa, hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung 2026 in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt/Main erfolgreich abgehalten. Auf der Versammlung waren 46,42 Prozent des Grundkapitals vertreten. Die Hauptversammlung verabschiedete alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit. So stimmte sie dem Vorschlag des Vorstands zu, eine Gesamtdividende von 1,20 EUR je dividendenberechtigte Stückaktie auszuschütten. Diese setzt sich aus einer Basisdividende von 0,50 EUR sowie einer Sonderdividende von 0,70 EUR je dividendenberechtigte Stückaktie zusammen. Damit ergibt sich eine Dividendenrendite in Höhe von 7,9 Prozent[1]. Zudem folgte die Hauptversammlung dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und eine anschließende ordentliche Kapitalherabsetzung durchzuführen. Damit wird das Ziel einer weiterhin attraktiven Kapitalallokation unterstützt. Alexander Reindler, Vorstandsvorsitzender der Leifheit AG, erklärt: "Die Steigerung des Shareholder Value hat für uns hohe Priorität. Deshalb halten wir an unserer aktionärsorientierten Dividendenpolitik fest und treiben gleichzeitig unser Wachstums- und Effizienzprogramm konsequent voran. Dazu setzen wir auf gezielte Marketingkampagnen und starke Innovationen. Gleichzeitig stärken wir mit dem Performanceprogramm FOCUS nachhaltig unsere Effizienz und Resilienz." Die Hauptversammlung hat mit Stefan Bertram und Dr. Hans-Jürgen Braun zwei neue Mitglieder in den Aufsichtsrat der Leifheit AG gewählt. Stefan Bertram ist als Managing Director bei der Alantra EQMC in Madrid tätig und bringt langjährige internationale Berufserfahrung als europäischer Small- und Mid-Cap-Investor ein. Dr. Hans-Jürgen Braun ist Mitglied der Geschäftsleitung der Kromberg & Schubert GmbH in Abensberg und verfügt über tiefgreifende Expertise in der Produktionstechnologie, globalen Produktions- und Logistiknetzwerken sowie Transformationsprogrammen. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Bertram und Herrn Dr. Braun zwei erfahrene Experten im Bereich der strategischen Unternehmensentwicklung für den Aufsichtsrat der Leifheit AG gewinnen konnten. Beide werden unser Gremium bereichern und uns wichtige Impulse liefern", so Stefan De Loecker, Aufsichtsratsvorsitzender der Leifheit AG. "Mein Dank gilt den im Frühjahr 2026 ausgeschiedenen Mitgliedern, Frau Larissa Böhm und Herrn Dr. Günter Blaschke, für die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit im Aufsichtsrat in den vergangenen Jahren." Bereits im Mai 2026 wurde Stefan De Loecker zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats und Rüdiger Böhle zu seinem Stellvertreter sowie zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses gewählt. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 wurde die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt/Main, bestellt. Die detaillierten Informationen zur Hauptversammlung sowie die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sind abrufbar auf der Website https://www.leifheit-group.com/investor-relations/hauptversammlung/ . Aktuelles Bildmaterial steht unter https://www.leifheit-group.com/presse/mediathek/ zum Download bereit.

[1] Die Dividendenrendite ergibt sich aus der Dividende je Aktie im Verhältnis zum Schlusskurs (Xetra) der Leifheit-Aktie zum Ende des Geschäftsjahres 2025. Über Leifheit Die 1959 gegründete Leifheit AG ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsprodukten. Der Leifheit-Konzern gliedert sein operatives Geschäft in die Segmente Household, Wellbeing und Private Label. Die Produkte der Marken Leifheit und Soehnle - zwei der bekanntesten Haushaltsmarken Deutschlands - zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitungsqualität in Verbindung mit besonderem Verbrauchernutzen aus. Die französischen Tochterunternehmen Birambeau und Herby sind mit einem ausgewählten Produktsortiment im serviceorientierten Private-Label-Segment tätig. Über alle Segmente hinweg konzentriert sich das Unternehmen auf die Produktkategorien Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Der Leifheit-Konzern beschäftigt etwa 1.000 Mitarbeitende. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com , www.leifheit.de und www.soehnle.de .

Kontakt:

Leifheit AG

D-56377 Nassau

ir@leifheit.com

+49 2604 977218



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