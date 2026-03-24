Drägerwerk (Dräger) hat starke Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 gemeldet, mit einem EBIT-Anstieg von 20 % im Vergleich zum Vorjahr und einer Verbesserung der Margen trotz erheblicher Währungs- und Tarifbelastungen. Der Auftragseingang stieg um 7,7 % im Jahresvergleich, was auf eine robuste Nachfrage und verbesserte Sichtbarkeit hinweist, unterstützt durch margenstärkere Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien. Die zugrunde liegende Rentabilität scheint stärker zu sein als berichtet, wobei das vierte Quartal eine operative Hebelwirkung verdeutlichte. Wir integrieren die endgültigen Zahlen, erhöhen unsere Schätzungen, insbesondere für den langfristigen Zeitraum, und erhöhen unser Kursziel von 97,00 EUR auf 108,00 EUR und stufen die Aktie von HALTEN auf KAUFEN hoch. Dräger wird am 14. April auf unserer German Select Conference präsentieren: hier registrieren: https://research-hub.de/events/registration/2026-04-14-14-00/DRW3-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/draegerwerk-ag-co-kgaa
© 2026 mwb research