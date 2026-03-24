Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. hat am Dienstag (24.3.) die Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2025/2026 bekannt gegeben. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung von FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.:In der Hinrunde (1. Juli bis 31. Dezember 2025) erzielte Königsblau einen Konzernjahresüberschuss von 2,5 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum: 6,6 Millionen Euro) und liegt damit im prognostizierten Korridor für die Saison. Der Umsatz betrug 83,5 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum: 95,0 Millionen Euro). Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus der geringeren Anzahl von Sonderveranstaltungen in der VELTINS-Arena im Vergleich zur Hinrunde 2024/2025. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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