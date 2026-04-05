Gelsenkirchen - Zum Abschluss des 28. Spieltags der 2. Bundesliga hat der FC Schalke 04 1:0 gegen den Karlsruher SC gewonnen und damit die Tabellenführung verteidigt.



Das entscheidende Tor fiel erst in der 72. Minute, als Kenan Karaman eine Flanke von der linken Seite durch Ndiaye am ersten Pfosten ins lange Eck köpfte. Dabei hatten die Hausherren bereits in der ersten Halbzeit das Spielgeschehen dominiert, konnten jedoch ihre Chancen nicht in Tore ummünzen. Der Karlsruher SC hatte durchgängig Schwierigkeiten, offensiv Akzente zu setzen, und die beste Gelegenheit der Gäste vereitelte Schalkes Torhüter Karius kurz vor der Pause.



In der zweiten Halbzeit verstärkte Schalke den Druck und belohnte sich schließlich mit dem Führungstreffer. Trotz einiger Bemühungen gelang es dem KSC nicht, die gut organisierte Defensive der Schalker zu überwinden. Somit blieb es für die Königsblauen beim wichtigen Dreier im Aufstiegskampf.



Die Schalker haben nach dem Sieg weiterhin einen Punkt Vorsprung auf den Tabellenzweiten Paderborn, während die Karlsruher auf den neunten Rang abrutschen. Für Schalke geht es am kommenden Sonntag bei Elversberg weiter, der KSC ist bereits am Freitag gegen Bielefeld gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: Hannover 96 - SV 07 Elversberg 1:1, Holstein Kiel - Preußen Münster 0:0, SpVgg Greuther Fürth - SC Paderborn 07 0:2, Eintracht Braunschweig - 1. FC Nürnberg 1:1.





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