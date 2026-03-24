Gold Hunter verstärkt Team: Neuer Explorationschef soll Bohrstart in Neufundland vorantreiben

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Management-Upgrade: Gold Hunter geht in die nächste Phase

Gold Hunter Resources (WKN A2QPAL / CSE HUNT) baut sein technisches Führungsteam weiter aus und hat Rory Kutluoglu zum Vice President Exploration ernannt. Der Geologe war bereits als unabhängiger technischer Berater und Qualified Person für das Unternehmen tätig, übernimmt nun eine operative Rolle. Die Personalie fällt in eine Phase, in der Gold Hunter Resources den Übergang in das erste Bohrprogramm auf dem Great Northern Goldprojekt in Neufundland vorbereitet.

Für Gold Hunter ist diese Entscheidung eng mit der nächsten Entwicklungsstufe des Projekts verknüpft. Das Unternehmen stellt sich damit personell für eine Phase auf, in der aus vorhandenen geologischen Daten, flächendeckender Geophysik und konkreter Zieldefinition ein aktives Bohrprogramm werden soll. Die Ernennung von Kutluoglu signalisiert, dass Gold Hunter Resources den technischen Unterbau für diesen Schritt weiter verdichtet und die Verantwortung für die Exploration auf Führungsebene klar verankert.

Kutluoglu ist als Professional Geologist bei Engineers and Geoscientists British Columbia registriert und seit 2011 dort zugelassen. Darüber hinaus ist er Fellow der Society of Economic Geologists sowie der Geological Society of London. Sein Studium der Geologie absolvierte er an der Lakehead University. Nach Unternehmensangaben bringt er mehr als 20 Jahre Explorationserfahrung über verschiedene Rohstoffe und Regionen hinweg mit. Für Gold Hunter Resources ist damit nicht nur zusätzliche technische Kompetenz gewonnen, sondern auch ein Manager mit Erfahrung in mehreren Projektphasen - von früher Exploration bis zur wirtschaftlichen Bewertung und Übernahme.

Gold Hunter Resources stärkt Exploration vor dem ersten Bohrprogramm

Die neue Rolle von Rory Kutluoglu ist für Gold Hunter Resources vor allem deshalb wichtig, weil das Great Northern Goldprojekt nun in eine aktivere Phase eintritt. Bisher war er bereits als technischer Berater eingebunden, nun übernimmt er die Exploration auch formell auf operativer Führungsebene. Damit wächst seine Verantwortung in dem Moment, in dem das Unternehmen die Bohrungen konkret vorbereitet.

Aus Sicht von Gold Hunter Resources ist die Ernennung eine logische Weiterentwicklung. Unternehmenschef Sean Kingsley beschreibt Kutluoglu als den technischen Leiter, der diese Rolle faktisch bereits ausgefüllt habe. Nun wird diese Funktion organisatorisch gefestigt. Für ein Explorationsunternehmen ist das mehr als eine Personalie: In frühen Projektphasen hängt viel davon ab, wie systematisch Daten interpretiert, Ziele priorisiert und Programme strukturiert werden. Genau an dieser Stelle setzt die neue Funktion an.

Kutluoglu selbst verweist darauf, dass ihm für das Great Northern Goldprojekt eine technische Basis zur Verfügung steht, die aus seiner Sicht gute Voraussetzungen für zielgerichtete Arbeit bietet. Genannt werden dabei insbesondere projektweite geophysikalische Daten, eine robuste Datenbank sowie ein technisches Kernteam mit regionaler Erfahrung. Für Gold Hunter Resources schafft diese Kombination eine Ausgangslage, in der der Sprung vom Datensatz zur Bohrentscheidung enger geführt werden kann.

Rory Kutluoglu bringt Erfahrung aus Übernahme- und Entwicklungsprojekten mit

Der berufliche Hintergrund des neuen Explorationschefs ist breit angelegt und für Gold Hunter Resources deshalb von besonderer Bedeutung, weil er mehrere Stationen umfasst, an denen Projekte deutlich an Wert und Reife gewonnen haben. Zu Beginn seiner Laufbahn arbeitete Kutluoglu mit dem Team, das für Wallbridge Mining die Lagerstätte Broken Hammer in Sudbury entdeckte. Danach war er unter anderem bei Aeroquest Surveys, Equity Exploration Consultants, Goldfields Canada und Kiska Metals tätig.

Später war er Mitgründer und VP Business Development von Evrim Resources, heute Orogen Royalties. Besonders hervorgehoben wird von Gold Hunter Resources jedoch seine Zeit bei Kaminak Gold. Dort arbeitete Kutluoglu als Exploration Manager in einem Team, das für das Coffee Goldprojekt im Yukon zunächst eine erste Ressourcenschätzung, dann ein positive Preliminary Economic Assessment und schließlich eine positive Machbarkeitsstudie vorlegte. Das Projekt wurde später von Goldcorp übernommen, das heute Teil von Newmont ist. Für Gold Hunter Resources ist dieser Karriereabschnitt wichtig, weil er zeigt, dass Kutluoglu Erfahrung in der systematischen Weiterentwicklung eines bereits entdeckten Distrikts besitzt.

Auch seine weiteren Stationen unterstreichen dieses Profil. Er war unter anderem VP Exploration and Development bei Kutcho Copper und hatte Führungsrollen bei Dolly Varden Silver, Gold Bull Resources, Cronin Capital und Cloudbreak Discovery inne. Aus Sicht von Gold Hunter Resources vereint er damit klassische Exploration, Projektentwicklung und Managementerfahrung in börsennotierten Rohstoffunternehmen.

Great Northern Goldprojekt rückt bei Gold Hunter Resources stärker in den Fokus

Kutluoglu beschreibt das Projekt Great Northern-Projekt als eine außergewöhnliche Explorationschance und verweist darauf, dass die Kombination aus technischer Mannschaft, geophysikalischer Datengrundlage und vorhandener Projektinformation eine solide Basis für die weitere Zielgenerierung bilde.

Für Gold Hunter bedeutet das, dass das Great Northern-Goldprojekt nicht mehr nur als Flächenposition oder Datensatz behandelt wird, sondern zunehmend als operatives Kernprojekt. Die Aussage, dass nun "der Bohrer in den Boden" komme, zeigt, dass die Gesellschaft mit konkreten Explorationsschritten in die nächste Projektphase übergehen will.

Gold Hunter Resources verbindet Personalaufbau und Projektfortschritt

Unter dem Strich zeigt die Ernennung von Rory Kutluoglu, wie Gold Hunter Resources den Aufbau seiner Organisation mit dem Fortschritt am Great Northern Goldprojekt verzahnt. Das Unternehmen holt keinen externen Beobachter in eine neue Funktion, sondern befördert einen bereits eingebundenen technischen Berater in eine operative Schlüsselrolle. Dadurch bleibt vorhandenes Projektwissen erhalten und wird zugleich enger an die nächste Phase der Exploration gekoppelt.

Für Gold Hunter steht damit weniger ein isolierter Managementwechsel im Vordergrund als die Vorbereitung auf das erste Bohrprogramm in Neufundland. Mit einem erfahrenen VP Exploration an der Spitze der technischen Arbeit will das Unternehmen die vorhandene Datenbasis nun in konkrete Bohrziele und nächste Projektschritte übersetzen.







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