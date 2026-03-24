EQS-News: Alzchem Group AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
24.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Alzchem Group AG
|Dr.-Albert-Frank-Str. 32
|83308 Trostberg
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@alzchem.com
|Internet:
|https://www.alzchem.com/de/investor-relations/
|ISIN:
|DE000A2YNT30
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Freiverkehr in Stuttgart
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2297000 24.03.2026 CET/CEST