Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft HSBC Asset Management hat Thorsten Michalik zum 1. April als Leiter des Bereichs für alternative Anlagen ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Michalik solle auf Joanna Munro folgen, die sich nach 40 Jahren in der Investmentbranche, davon 20 Jahre bei HSBC, in den Ruhestand zurückziehe. Dies habe die Fondssparte der Großbank HSBC mitgeteilt. Munro habe den Bereich für alternative Anlagen seit 2021 geleitet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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