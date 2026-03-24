EQS-News: LR Health & Beauty SE / Schlagwort(e): Anleihe

LR Health & Beauty SE gibt den erfolgreichen Abschluss des am 6. März 2026 eingeleiteten Written Procedure unter der Anleihe 2024/2028 sowie die Begebung von Super-Senior-Anleihen bekannt



24.03.2026 / 16:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





LR Health & Beauty SE gibt den erfolgreichen Abschluss des am 6. März 2026 eingeleiteten Written Procedure unter der Anleihe 2024/2028 sowie die Begebung von Super-Senior-Anleihen bekannt Ahlen, 24. März 2026 - Am 6. März 2026 hat die LR Health & Beauty SE (die "Gesellschaft") ein schriftliches Verfahren (das "Written Procedure") gemäß den Anleihebedingungen ihrer Anleihe 2024/2028 (ISIN: NO0013149658) (die "Anleihe") eingeleitet, um bestimmte Änderungen der Anleihebedingungen sowie die Gewährung bestimmter vorübergehender Verzichtserklärungen (Waiver) unter den Anleihebedingungen umzusetzen. Ziel war es unter anderem, die Aufnahme einer Super-Senior-Brückenfinanzierung in Form einer neuen Anleihe im Volumen von EUR 10.000.000 zu ermöglichen, die gegenüber den bestehenden Anleihen vorrangig besichert ist (die "Super-Senior-Anleihe"). Die Frist zur Stimmabgabe im Rahmen des Written Procedure endete heute um 15:00 Uhr (MEZ). Es wurden Stimmen abgegeben, die einen ausreichenden Anteil des angepassten Nennbetrags der Anleihen repräsentieren, sodass ein Quorum erreicht wurde. Zudem hat die erforderliche Mehrheit des angepassten Nennbetrags für die vorgeschlagenen Änderungen sowie die vorübergehenden Verzichtserklärungen im Rahmen des Written Procedure gestimmt. Folglich treten die Änderungen und die vorübergehenden Verzichtserklärungen mit sofortiger Wirkung in Kraft, und die Gesellschaft wird die Super-Senior-Anleihe am oder um den 26. März 2026 begeben. Weitere Informationen zum Written Procedure entnehmen Sie bitte der entsprechenden Bekanntmachung, die auf der Website der Gesellschaft abrufbar ist unter: https://ir.lrworld.com/de/anleihe/





LR Gruppe Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Commerce-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei bietet das ganzheitliche Tool "LR neo" der internationalen Partnerschaft in einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für ihr LR Business. LR ist seit 1985 als "People Business", bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben. Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut. Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht .





Kontakt: PR Kontakt: LR Health & Beauty SE

Almut Kellermeyer

Head of Corporate Communication

Kruppstraße 55

59227 Ahlen

Tel.: +49(0)2382 7658-106

E-Mail: a.kellermeyer@LRworld.com

https://ir.lrworld.com/



IR Kontakt: cometis AG

Thorben Burbach

Unter den Eichen 7 | Gebäude D

65195 Wiesbaden

Tel.: +49(0)611 - 205855-23

Fax: +49(0)611 - 205855-66

E-Mail: burbach@cometis.de



24.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News