Adhoc-Meldung der FCR Immobilien AG:
FCR Immobilien AG beschließt Wechsel vom regulierten Markt (General Standard) in das Börsensegment Scale sowie Prüfung und Vorbereitung eines möglichen Aktienrückkaufprogramms
Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN DE000A1YC913) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den Wechsel der Börsennotierung der Aktien der Gesellschaft vom regulierten Markt (General Standard) in das Freiverkehrssegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse vorzubereiten und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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