Am 15. März hatte der RuMaS Express-Service getitelt: "Insider-Deals bei Nordic American Tankers: Startschuss für spekulative Gewinne?"Abonennten, die diesem Tipp gefolgt sind, können bereits erste Gewinne verbuchen. Im Text hatten wir unter anderem geschrieben: "Die jüngsten Aktienkäufe durch die Unternehmensführung könnten als Signal für Vertrauen in die weitere Entwicklung von Nordic American Tankers gewertet werden. Für spekulative Anleger eröffnet ...

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