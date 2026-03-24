Am 15. März hatte der RuMaS Express-Service getitelt: "Insider-Deals bei Nordic American Tankers: Startschuss für spekulative Gewinne?"Abonennten, die diesem Tipp gefolgt sind, können bereits erste Gewinne verbuchen. Im Text hatten wir unter anderem geschrieben: "Die jüngsten Aktienkäufe durch die Unternehmensführung könnten als Signal für Vertrauen in die weitere Entwicklung von Nordic American Tankers gewertet werden. Für spekulative Anleger eröffnet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS