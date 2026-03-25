Uran auf dem Vormarsch...: ??????? Beeindruckende Bohrerfolge und erfolgreiche Finanzierungsrunde als perfektes Setup für weitere News!

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Bei der Uranversorgung droht ein strukturelles Defizit. Höhere Uranpreise könnten Anreize für eine größere Produktion setzen. Perfekte Rahmenbedingungen für ausgesuchte Unternehmen.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Premier American Uranium Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Premier American Uranium Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 25.03.2026, 5:38 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

aktuell bewegt sich der Uranpreis nach der starken Rally zum Jahresauftakt im Bereich von rund 84,- USD je Pfund. Konkrete Preisziele von über 100,- USD je Pfund werden im Markt zwar diskutiert, sind jedoch keine gesicherte Konsensprognose und sollten deshalb nur als Markteinschätzung verstanden werden. Denn Uran ist gefragter denn je. Vor allem energiehungrige KI-Datenzentren brauchen jede Menge an unterbrechungsfreiem Strom, der insbesondere von der Kernenergie geliefert wird.

Bis zum Jahr 2030, so Berechnungen der Internationalen Energieagentur (IEA), könnte sich der weltweite Stromverbrauch von Datenzentren auf über 945 Terawattstunden (TWh) verdoppeln.

Weltweiter Stromverbrauch von Rechenzentren nach Gerätetyp, Basisszenario für den Zeitraum 2020-2030:

Quelle: IEA

Ein höherer Energiebedarf erfordert in diesem Szenario zusätzliche Kernkraftkapazitäten. Laut PRIS der IAEA sind aktuell 415 Reaktoren in Betrieb und 72 weitere im Bau. Die IEA geht in ambitionierten Ausbauszenarien davon aus, dass die jährlichen Investitionen in Kernenergie bis 2030 deutlich steigen müssten, ein Wert von rund 120 Mrd. USD bezieht sich dabei auf ein beschleunigtes Ausbauumfeld.

Zusätzliche Impulse erhält der Uranmarkt durch politische Maßnahmen, insbesondere in den USA. Dazu zählen die Aufnahme von Uran in die "Critical Minerals List 2025" sowie die US-Proklamation zu verarbeiteten kritischen Mineralien und deren Derivaten. Sie unterstreicht die strategische Bedeutung kritischer Lieferketten, mögliche handelspolitische Maßnahmen und Preisanreize bleiben jedoch von weiteren politischen Entscheidungen abhängig.

Auf der Angebotsseite verweisen Marktbeobachter weiterhin auf ein strukturelles Spannungsfeldzwischen Primärproduktion, Lagerabbau und wachsender Nachfrage. Zusätzliche Käufe von Versorgern, Investoren und staatlichen Stellen können diese Lage weiter verschärfen. Diese Entwicklungen sprechen dafür, dass ein dauerhaft höheres Preisniveau im Uranmarkt fundamental begründbar ist. Gleichwohl bleiben Preisentwicklung, Vertragsabschlüsse und die tatsächliche Angebotsausweitung volatil und nicht sicher prognostizierbar.

Vor diesem Hintergrund rücken US-orientierte Uranentwickler wie Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) mit Projekten in den US-Uranregionen New Mexico und Wyoming stärker in den Fokus.

"Cyclone'-Bohrergebnisse liefern Bestätigung und Erweiterung der bekannten Mineralisierung!

Mit dem Abschluss seines Explorationsprogramms 2025 im Zielgebiet "Cyclone Rim' auf dem "Cyclone-In-Situ-Recovery'-("ISR')-Projekt in Süd-Wyoming konnte Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) mehrere operative Fortschritte vermelden.

So gelang es durch Bohrungen nicht nur, eine im Jahr 2024 identifizierte flach verlaufende Uranmineralisierung entlang eines knapp 800 Meter langen Ost-West-Trends zu erweitern, sondern auch einen zweiten Trend der Uranmineralisierung auszumachen, der über eine Entfernung von etwa 2,4 km in Nord-Süd-Richtung verläuft.

Besonders ermutigend ist dabei die Tatsache, dass beide mineralisierten Zonen in mehrere Richtungen offen bleiben und damit weiteres Explorations- und Expansionspotenzial für kommende Bohrprogramme liefern.

Lage der Bohrlöcher im Zielgebiet "Cyclone Rim' beim 2025 Explorationsprogramm:

Quelle: Premier American Uranium

Insgesamt umfasste das Bohrprogramm auf "Cyclone Rim' 25 Bohrlöcher über rund 5.230 Bohrmeter. 13 dieser Bohrlöcher durchschnitten Uranmineralisierung mit Gehalten von mindestens 0,01% eU3O8. Besonders hervor sticht Bohrloch CR25-001 mit durchschnittlich 0,09% eU3O8 über rund 4,57 m einschließlich eines höhergradigen Abschnitts von 0,229% eU3O8 über0,91 m. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich dabei um den bislang hochgradigsten gemeldeten Abschnitt auf "Cyclone'. Die eU3O8-Werte basieren auf Gamma-Logs und stellen keine direkte chemische Analyse dar.

Bohrungen bestätigen Ressourcenpotenzial von "Kaycee'!

Auch vom zweiten "ISR'-Projekt "Kaycee' im Powder River Basin in Wyoming meldete Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) starke Ergebnisse des 2025 abgeschlossenen Bohrprogramms. Dabei wurden rund 132 Bohrlöcher über etwa 30.512 Bohrmeter niedergebracht, mit Fokus auf die Ziele "Outpost', "Rustler' und "Stampede'.

Quelle: Premier American Uranium

Bei "Outpost' wurde in 11 der insgesamt 23 Bohrlöcher Uranmineralisierung angetroffen. Achtdieser 11 mineralisierten Bohrlöcher wiesen Gehalte von 0,02% eU3O8 oder mehr auf, darunter 0,27% eU3O8 über rund 1,07 m in Bohrloch LT25-065 sowie 0,125% eU3O8 über rund 1,68 m in Bohrloch LT25-069.

Bei "Rustler' trafen 22 der insgesamt 81 Bohrlöcher auf Uranmineralisierung. Davon lieferten 15 Bohrlöcher Gehalte von 0,02% eU3O8 oder mehr. Zu den vom Unternehmen hervorgehobenen Intervallen zählen Bohrung RT25-042 mit 0,083% eU3O8 über rund 2,59 m sowie Bohrloch RT25-064 mit 0,09% eU3O8 über rund 1,22 m. Auch hier handelt es sich um Äquivalentgehalte aus Gamma-Logs.

Neben den starken Einzelintervallen bestätigen die mineralisierten Bohrlöcher nach Unternehmensangaben die Kontinuität der zuvor identifizierten Mineralisierung. Zudem sieht das Unternehmen geologische Parallelen zum nahegelegenen "ISR'-Uranprojekt "Nichols Ranch' von Energy Fuels, das weniger als 8 km östlich von "Kaycee' liegt.

Die mineralisierten Abschnitte beim Zielgebiet "Stampede' schließlich belegen die Kontinuität des im "Wasatch'-Gebirge verlaufenden "Redox'-Trends zwischen "Stampede' und "Rustler'. Das ist ein Hinweis darauf, dass sich die Uranmineralisierung entlang eines breiten Nord-Süd-Korridors erstreckt und stärkt Premier American Uraniums (WKN: A3ET9P) Verständnis für das regionale Modell, ebenso wie es die laufende Exploration unterstützt.

"Cyclone' und "Kaycee' im Great Divide und "Powder River Becken' von Wyoming: Seit der ersten Entdeckung wurden dort über 230 Millionen Pfund U3O8 gefördert.

Quelle: Premier American Uranium

Aufgestockte Privatplatzierung unterstreicht großes Investoreninteresse!

Am 3. Februar 2026 schloss Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) die zuvor angekündigte "Bought-Deal'-Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von rund 15 Mio. CAD ab. Platziert wurden 16.666.666 Units zu 0,90 CAD je Einheit, darin enthalten ist die vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption. Red Cloud Securities Inc. fungierte als Lead Underwriter und Sole Bookrunner.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/premier-american-uranium-advancing-two-uranium-projects-in-the-us-towards-development/

Fazit:

Der Uranmarkt profitiert derzeit von einem robusteren Nachfragebild, einer stärkeren Debatte über Versorgungssicherheit und einer wieder wachsenden Rolle der Kernenergie. Gleichzeitig bleibt das Marktbild vermutlich aufgrund der schwierigen geopolitischen Lage volatil.

Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) hat mit den zuletzt gemeldeten Bohr- und Finanzierungsresultaten operativ geliefert, und arbeitet entschlossen weiter daran, das Potenzial seiner US-Projekte in den US-Uran-Hotspots New Mexico und Wyoming weiter zu definieren.

Parallel dazu profitiert das Unternehmen vom politischen Rückenwind und positioniert sich auch damit zentral als dynamischer Uranentwickler mit mehreren Wachstumshebeln auf dem strategisch immer wichtiger werdenden Uranmarkt.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Wesentliche Risiken: Uranpreis-, Rohstoffpreis- und Währungsvolatilität; Explorations-, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Betriebs-, Marktliquiditäts-, ESG- und politische Risiken. Wesentliche Chancen: ein konstruktiver Uranmarkt, Explorationserfolge, Fortschritte bei Ressourcendefinition, Genehmigungen und Finanzierung.

Quellen: IEA ("Energy and AI" sowie "The Path to a New Era for Nuclear Energy"), IAEA/PRIS (Stand 23.03.2026), USGS ("Final 2025 List of Critical Minerals"), Federal Register/White House zur US-Proklamation zu verarbeiteten kritischen Mineralien (Januar 2026), Reuters (Kolumne vom 14.01.2026 zum Uranmarkt), Premier American Uranium Inc. Pressemitteilungen vom 14.01.2026, 20.01.2026 und 03.02.2026 sowie Unternehmenspräsentation März 2026. Intro-Bild: Symbol-Bild KI-generiert.

Methodik/Annahmen: Verwendet wurden ausschließlich öffentlich zugängliche Primär- und Sekundärquellen. Unternehmensangaben wurden mit den jeweils veröffentlichten Originalmeldungen abgeglichen. Markt- und Makrodaten wurden auf Aktualität zum 24.03.2026 geprüft. Es wurden keine eigenen Kursmodelle, NAV-Modelle oder Preisziele erstellt.

Technischer Hinweis zu Explorationsdaten: Die im Text genannten eU3O8-Gehalte zu "Cyclone' und "Kaycee' beruhen auf in Unternehmensmeldungen veröffentlichten Gamma-Log-Daten. eU3O8 ist kein direkter chemischer Assay, radiometrische Ungleichgewichte wurden laut Gesellschaft nicht korrigiert. Die wissenschaftlichen und technischen Angaben der genannten Unternehmensmeldungen wurden jeweils von einer "Qualified Person" gemäß NI 43-101 geprüft.

Rechtlicher Hinweis / Interessenkonflikte: Diese Veröffentlichung ist eine Werbung/Marketingmitteilung. Sie wurde im Auftrag von Premier American Uranium Inc. erstellt und nicht nach den zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen geltenden Rechtsvorschriften erstellt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine individuelle oder allgemeine Anlageempfehlung dar.

Vergütung / Beziehungen: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratungsvertrag mit Premier American Uranium Inc. JS Research GmbH erstellt diese Veröffentlichung im Auftrag von SRC und erhält hierfür eine Vergütung. Nach Kenntnis des Erstellers bestanden zum Zeitpunkt der Erstellung keine Netto-Long- oder Netto-Short-Positionen von mindestens 0,5% an Premier American Uranium Inc. Eigengeschäfte in Wertpapieren des besprochenen Unternehmens können grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden.

Aktualisierung / Haftung: Grundlage dieser Veröffentlichung sind ausschließlich öffentlich zugängliche Informationen. Trotz sorgfältiger Prüfung wird keine Gewähr für Vollständigkeit, Richtigkeit oder fortlaufende Aktualität übernommen. Eine laufende Aktualisierungspflicht besteht nicht.

Risikohinweis: Investments in Explorations- und Rohstoffwerte sind spekulativ und können bis zum Totalverlust führen. Wesentliche Risiken sind unter anderem Rohstoffpreis- und Währungsschwankungen, Explorations- und Genehmigungsrisiken, Finanzierungs- und Verwässerungsrisiken, operative Risiken, Marktliquiditätsrisiken sowie regulatorische und politische Risiken.

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