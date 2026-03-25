Generalversammlung 2026: Tecan beantragt Wahl von drei neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats und eines neuen Präsidenten

Nina Beikert, Gitte Pugholm Aabo und Guillaume Daniellot als neue Mitglieder des Verwaltungsrats vorgeschlagen

Lukas Braunschweiler, Präsident, und Oliver Fetzer, Mitglied des Verwaltungsrats, stellen sich nicht zur Wiederwahl

Vizepräsident Matthias Gillner als neuer Präsident des Verwaltungsrats vorgeschlagen

Verwaltungsrat beantragt Wiederwahl von vier bisherigen Mitgliedern

Myra Eskes, Christa Kreuzburg und Daniel R. Marshak erneut als Mitglieder des Vergütungsausschusses vorgeschlagen

Bericht über nichtfinanzielle Belange mit Prüfungsbescheinigung zur Genehmigung unterbreitet

Gleichbleibende Dividende von CHF 3.00 pro Aktie beantragt, was soliden Geldzufluss und Vertrauen in die Zukunft von Tecan widerspiegelt

Männedorf, Schweiz, 25. März 2026 - Die Tecan Group AG (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute die Traktanden zur Generalversammlung vom 15. April 2026 publiziert.

Der Verwaltungsrat von Tecan wird der Generalversammlung mehrere Wahlgeschäfte unterbreiten mit dem Ziel, eine optimale Zusammensetzung des Gremiums auch für die Zukunft zu gewährleisten. Wie am 4. Dezember 2025 bekanntgegeben, steht Lukas Braunschweiler, Präsident und Mitglied des Verwaltungsrats seit 2018, nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Auch Oliver Fetzer, Mitglied seit 2011, hat entschieden, sich nicht mehr zur Wiederwahl zu stellen.

Zur Ergänzung des Gremiums wird der Verwaltungsrat den Aktionärinnen und Aktionären drei neue Mitglieder zur Wahl vorschlagen: Gitte Pugholm Aabo und Guillaume Daniellot, zu deren Kandidatur Tecan bereits im Dezember 2025 bzw. im März 2026 informierte, sowie Nina Beikert.

Nina Beikert, Ökonomin, ist seit 2013 bei Labor Berlin - Charité Vivantes (Deutschland) tätig und führt das Unternehmen seit 2019 als CEO. Labor Berlin - Charité Vivantes ist das grösste Krankenhauslabor Europas. Zuvor war sie Professorin für angewandte Statistik an der Hochschule Ludwigshafen (Deutschland) und hatte verschiedene Positionen bei Roche Diagnostics in Deutschland und den USA inne. Die 44-jährige deutsche Staatsbürgerin verfügt über umfassende Erfahrung in Führungspositionen und Aufsichtsgremien und bringt zudem besondere Expertise im Bereich der klinischen Diagnostik mit.

Zum Nachfolger von Lukas Braunschweiler als Präsident des Verwaltungsrats wird Matthias Gillner vorgeschlagen, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2023 und derzeit dessen Vizepräsident. Auch diese Kandidatur wurde bereits im November 2025 bekanntgegeben. Die Wahl zum Präsidenten vorausgesetzt, wird Matthias Gillner als Vorsitzender des Prüfungsausschusses zurücktreten, dem Ausschuss aber weiterhin angehören, dies zusammen mit Guillaume Daniellot und Gitte Pugholm Aabo.

Vier Mitglieder des Verwaltungsrats werden den Aktionärinnen und Aktionären zur Wiederwahl für eine Amtszeit von einem Jahr vorgeschlagen: Myra Eskes, Matthias Gillner, Christa Kreuzburg und Daniel R. Marshak. Zusammen mit den neu zu wählenden Personen soll der Verwaltungsrat somit in Zukunft wieder aus sieben Mitgliedern bestehen.

Für den Vergütungsausschuss beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl aller bisherigen Mitglieder: Myra Eskes, Christa Kreuzburg und Daniel R. Marshak. Vorbehältlich ihrer Wiederwahl ist vorgesehen, dass Myra Eskes den Vorsitz des Vergütungsausschusses beibehält.

Nachhaltigkeitsberichterstattung weiterentwickelt

Den Aktionärinnen und Aktionären von Tecan wird an der diesjährigen Generalversammlung zum dritten Mal ein Bericht über nichtfinanzielle Belange zur Genehmigung unterbreitet. Zu diesem Bericht, der als Teil des Geschäftsberichts 2025 am 16. März 2026 publiziert wurde, hat die Revisionsstelle Ernst & Young AG, Zürich, zum zweiten Mal eine begrenzte Prüfung durchgeführt, die sich auf ausgewählte Indikatoren konzentriert. Mit der Prüfungsbescheinigung wird zusätzliche Transparenz und Verbindlichkeit in der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Tecan sichergestellt.

Gleichbleibende Dividende beantragt

Aufgrund des soliden Geldzuflusses aus operativer Geschäftstätigkeit und als Ausdruck des Vertrauens in die Zukunft von Tecan sowie der Verpflichtung zu einer attraktiven Gewinnausschüttung wird der Verwaltungsrat den Aktionärinnen und Aktionären eine gleichbleibende Dividende von CHF 3.00 pro Aktie vorschlagen. Die Hälfte der Dividende, d. h. CHF 1.50, wird wiederum aus der vorhandenen Kapitaleinlagereserve ausbezahlt und unterliegt somit nicht der Verrechnungssteuer.

Wichtige kommende Termine

Ein qualitatives Update für das erste Quartal 2026 wird am 12. Mai 2026 veröffentlicht.

Der Halbjahresbericht 2026 wird am 11. August 2026 veröffentlicht.

Ein qualitatives Update für das dritte Quartal 2026 wird am 5. November 2026 veröffentlicht.





Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im Gesundheitswesen weltweit zu skalieren - von der Life-Science-Forschung bis zur Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über 70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2025 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 883 Mio. (USD 1 063 Mio.; EUR 939 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

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