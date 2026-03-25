Morgen ist es soweit: Dann wird BASF offiziell seinen neuen Verbundstandort im südchinesischen Zhanjiang eröffnen. Mit einem Investitionsvolumen von rund 8,7 Milliarden Euro ist es das größte Einzelprojekt in der Geschichte des Ludwigshafener Chemieriesen. Der Standort gilt als strategisch wichtig für die künftige Ausrichtung des DAX-Unternehmens.Der Betrieb einzelner Anlagen erfolgte bereits im November 2025. Das Werk in Zhanjiang ist laut BASF nach dem Stammwerk in Ludwigshafen und nach Antwerpen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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