DJ Rio Tinto sichert Deal zum Erhalt der zweitgrößten Aluminiumhütte Australiens

Von David Winning

DOW JONES--Rio Tinto hat mit australischen Behörden eine Einigung erzielt, um seine Aluminiumhütte Boyne im Osten Australiens offen zu halten. Damit soll das Geschäft vor steigenden Preisen für fossile Brennstoffe geschützt werden. Dafür werde man sich stärker auf erneuerbare Energien stützen.

Wie Rio Tinto mitteilte, haben die Regierung des Bundesstaates Queensland sowie die australische Bundesregierung zugestimmt, in den zehn Jahren bis 2040 gemeinsam 2 Milliarden australische Dollar (1,2 Milliarden Euro) zu investieren. Damit wollen sie den Übergang der Boyne-Hütte zu einer neuen Stromversorgung mit erneuerbaren Energien unterstützen, sobald der aktuelle Stromvertrag im Jahr 2029 ausläuft. Die Vereinbarung baue auf Stromabnahmeverträgen auf, die das Unternehmen in den vergangenen Jahren unterzeichnet habe, und solle 7,5 Milliarden australische Dollar für neue erneuerbare Energien und Speicher in Queensland absichern.

"Da fossile Brennstoffe zunehmend teurer werden, positioniert diese Investition in Kombination mit den bereits unterzeichneten Stromabnahmeverträgen Boyne so, dass sie zu den weltweit ersten Aluminiumhütten gehören wird, die mit Solar- und Windenergie betrieben werden", sagte Jerome Pecresse, Leiter des Aluminium- und Lithiumgeschäfts von Rio Tinto.

Boyne ist die zweitgrößte Aluminiumhütte Australiens und seit 1982 in Betrieb. Sie befindet sich mehrheitlich im Besitz von Rio Tinto und beschäftigt 1.000 Mitarbeiter.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJGD/DJN/uxd/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.