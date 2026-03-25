Auf der 33. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Solarinitiativen (ABSI) diskutierten rund 240 Fachleute über die zukünftige Rolle von Stromspeichern und Bürgerenergie. Im Zentrum stand die Frage, wie erneuerbare Energien verlässlich und bedarfsgerecht verfügbar gemacht werden können. Die Veranstaltung fand am 20. und 21. März in Neuötting statt. ABSI-Jahrestagung: Stromspeicher als Schlüssel für ein flexibles EnergiesystemWie lassen sich erneuerbare Energien künftig rund um die Uhr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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