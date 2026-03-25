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/ Schlagwort(e): Jahresergebnis/Kapitalerhöhung
MEDIENMITTEILUNG
Der Akara Swiss Diversity Property Fund PK (Akara Fund) blickt im Geschäftsjahr 2025 (01.01.-31.12.2025) auf einen erfolgreichen Geschäftsverlauf zurück. Zum Start seines 10-jährigen Jubiläums (Lancierung: 25. Oktober 2016) überschritt der Fonds per 31. Dezember 2025 die Schwelle von CHF 3 Mrd. Portfoliovolumen und bestätigte seine Position als führender Immobilienfonds für steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen. Mit einer Anlagerendite von 4.45% und einer kumulierten Überrendite zum Benchmark KGAST Immo Index Gemischt von 8.49 Prozentpunkten seit Lancierung im Herbst 2016 bestätigt der Fonds seine langfristige Wettbewerbsfähigkeit. Die starke Anlagerendite setzt sich zusammen aus einer Cashflow-Rendite von 3.13% und einer Wertänderungsrendite von 1.32%.
Attraktive Ausschüttung und robuste Kapitalstruktur
Stabile Ertragsentwicklung und starke operative Basis
Konsequente Umsetzung der «Capital Upcycling»-Strategie
Umfangreiche Projektpipeline stärkt künftiges Wachstum
Nachhaltigkeit als integraler Bestandteil der Strategie
Kapitalerhöhung und weiteres nachhaltiges Wachstum
Die Emission gibt bestehenden Investoren die Möglichkeit, die Dividende, welche am 24. April 2026 ausgeschüttet wird, ohne Ausgabekommission zu reinvestieren (Nebenkostenpauschale bleibt bestehen). Die Kapitalerhöhung wird unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden Anteileigner erfolgen. Sollte es freie Bezugsrechte geben, haben neue Investoren die Möglichkeit, am Fonds zu partizipieren. Vor Beginn der Zeichnungsfrist können Investoren mittels Pre-Commitments die Chancen einer Zuteilung erhöhen. Die detaillierten Emissionskonditionen werden vor Zeichnungsbeginn publiziert.
Verwendung des Kapitals
Detailinformationen und Präsentation
Fondsportrait Akara Fund
Medienmitteilung (PDF)
Zug, 25. März 2026
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2296416 25.03.2026 CET/CEST