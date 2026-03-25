Nach einem tiefroten Ergebnis im Geschäftsjahr 2024 hat die NÜRNBERGER nun ihre Zahlen für das gerade abgelaufene Jahr vorgelegt - und übertrifft ihre eigenen Erwartungen. Neben seinem Sanierungsprogramm kam dem fränkischen Versicherer auch die geringere Belastung durch Naturgefahren zugute. Die NÜRNBERGER hat ein paar ereignisreiche Jahre hinter sich. Im vergangenen Frühjahr musste der Versicherer mit Sitz im fränkischen Nürnberg ein deutliches Defizit für das Geschäftsjahr 2024 vermelden. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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