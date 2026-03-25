Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 25.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
+2.000% bisher - kommt jetzt der nächste Antimon-Trade? A2 Gold zündet die nächste Stufe!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2PHG5 | ISIN: ATFREQUENT09 | Ticker-Symbol: FQT
Xetra
25.03.26 | 09:05
67,20 Euro
0,00 % 0,00
Branche
IT-Dienstleistungen
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
FREQUENTIS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FREQUENTIS AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
68,0069,0011:55
68,0069,2011:55
Dow Jones News
25.03.2026 10:33 Uhr
179 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-News: Frequentis AG: Erste cloudbasierte Notfallzentrale des Vereinigten Königreichs für West Yorkshire Fire & Rescue Service

DJ PTA-News: Frequentis AG: Erste cloudbasierte Notfallzentrale des Vereinigten Königreichs für West Yorkshire Fire & Rescue Service

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frequentis AG: Erste cloudbasierte Notfallzentrale des Vereinigten Königreichs für West Yorkshire Fire & Rescue Service

Wien (pta000/25.03.2026/10:00 UTC+1)

• Premiere: West Yorkshire Fire & Rescue Service ist Pionier bei cloudbasierter Leitstelle für den Rettungsdienst im

Vereinigten Königreich • Sichere Cloud-Lösung für schnellere Koordination und kürzere Reaktionszeiten • Die neue Leitstelle bietet Operateur:innen mehr Flexibilität, Integration von Drittanbietern und optimierte

Abläufe, um die Einsatzkräfte beim Schutz von über zwei Millionen Einwohner:innen besser zu unterstützen

Frequentis hat erfolgreich ein voll integriertes, cloudbasiertes Leitstellensystem für den West Yorkshire Fire & Rescue Service (WYFRS) geliefert - die erste einsatzkritische Installation dieser Art für einen Notfalldienst im Vereinigten Königreich.

Die Lösung kombiniert Frequentis LifeX mit der Unique Computer Aided Dispatch (CAD) Plattform von Regola (ein Mitglied der Frequentis-Gruppe), die erstmals für eine einsatzkritischen Kontrollzentrale im Vereinigten Königreich sicher in einer Public Cloud betrieben wird. Sie bietet eine einheitliche Umgebung für Sprach-, Daten- und Dispatch-Operationen und lässt sich in Systeme von Drittanbietern integrieren, darunter mobile Datenterminals, Endgeräte in der Leitstelle sowie das von den britischen Notfalldiensten genutzte Airwave-Funknetz.

Diese hochmoderne Einrichtung, die nun vom Hauptquartier der WYFRS aus betrieben wird, unterstützt 40 Feuerwachen. Das System ermöglicht ein effektives Notfallmanagement in einer vielfältigen Landschaft aus ländlichen Gebieten, Klein- und Großstädten, die sich über eine Fläche von 800 Quadratmeilen erstreckt und mehr als 2,2 Millionen Menschen versorgt.

"Dieses Projekt war eine echte Zusammenarbeit zwischen unseren Teams und Frequentis und die Ergebnisse sprechen für sich. Die Integration des neuen Systems erfolgte nahtlos und die Unterstützung, die wir über den gesamten Zeitraum bekommen haben, war außergewöhnlich. Nun, da die neue Leitstelle in der öffentlichen Cloud live ist, haben wir die Flexibilität, Ausfallsicherheit und Skalierbarkeit, um unsere Gemeinden besser zu betreuen und unsere Teams im Einsatz zu unterstützen", sagt Dave Walton, stellvertretender Feuerwehrkommandant bei WYFRS.

Das cloudbasierte Modell reduziert den Bedarf an Infrastruktur vor Ort und vereinfacht die laufende Wartung. Gleichzeitig bietet es dem WYFRS die Flexibilität, seinen Betrieb an künftige Erfordernisse anzupassen. Damit wurde erstmals bei einem britischen Notfalldienst eine echte Public-Cloud-Lösung umgesetzt - ein klarer Unterschied zu bisherigen Projekten, die auf private Cloud-Umgebungen beschränkt waren.

"Dies ist ein Leuchtturmprojekt für Frequentis und ein Schlüsselmoment für die Leitstellen-Innovation im Vereinigten Königreich", sagt Mike Garrod, Geschäftsführer von Frequentis UK. "Es spiegelt unseren Einsatz für die Lieferung sicherer, ausfallsicherer und anpassbarer Lösungen für Notfalldienste wider."

Frequentis begann seine Partnerschaft mit WYFRS 2023, um Mobilisierungs- und Notfallmanagementsysteme zu modernisieren. Diese erfolgreiche Inbetriebnahme erweitert dieses Programm und stärkt die Position von Frequentis als vertrauenswürdiger Anbieter von Leitstellenlösungen im Bereich der öffentlichen Sicherheit.

Über FREQUENTIS

Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Der Weltkonzern mit über 2.600 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von rund EUR 580 Mio. und ein EBIT von rund EUR 47 Mio. erwirtschaftet (vorläufige Zahlen).

Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Frequentis AG 
           Innovationsstraße 1 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Stefan Marin 
Tel.:         +431811501074 
E-Mail:        stefan.marin@frequentis.com 
Website:       www.frequentis.com 
ISIN(s):       ATFREQUENT09 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel) 
Weitere        Regulierter Markt in Frankfurt 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1774429200357 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2026 05:00 ET (09:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und Ihr Depot auf den Energiepreisschock vorbereiten!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.