Leifheit hat einen Ausblick für 2026 verlautbart, welcher sich insbesondere auf EBIT-Ebene unter den Markterwartungen bewegt. So prognostiziert das Unternehmen ein moderates Umsatzwachstum und ein EBIT auf Vorjahresniveau. Leifheit befindet sich in einer neuen strategischen Phase, in einem anhaltend herausfordernden Umfeld, das von fortgesetzter Konsumzurückhaltung geprägt ist. Um Marktanteile in Europa auszubauen, erhöht Leifheit die Investitionen in Marketing und Innovation, was die EBIT-Margen kurzfristig belasten dürfte, teilweise kompensiert durch fortlaufende Effizienzgewinne in der Produktion. Der Free Cashflow soll sich dabei weitgehend stabil entwickeln unter unseren bisherigen Erwartungen. Der Dividendenvorschlag für GJ25 entspricht mit einer Rendite von über 8% einem attraktiven Niveau und wird durch eine solide Liquiditätsposition gestützt. Vor dem Hintergrund des verhaltenen Ausblicks reduzieren wir unsere Schätzungen für GJ26 und Folgejahre und senken unser Kursziel auf 20,00 EUR (zuvor: 23,00 EUR), bestätigen jedoch unsere KAUFEN-Empfehlung. Insgesamt bleibt die Aktie aus unserer Sicht eine attraktive, langfristige Dividendenanlage mit zusätzlichem Aufwärtspotenzial bei erfolgreicher Umsetzung der Strategie. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/leifheit-ag
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