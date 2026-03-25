Ernst Russ AG liefert 2025 Zahlen, die Anleger aufhorchen lassen dürften. Trotz geopolitischer Unsicherheiten und eines herausfordernden Marktumfelds steigert die Reederei ihren Gewinn deutlich - und stellt gleichzeitig die strategischen Weichen für weiteres Wachstum. Besonders auffällig: steigende Profitabilität, eine extrem solide Bilanz und eine klar auf Planbarkeit ausgerichtete Flottenstrategie. Für Investoren stellt sich damit die Frage: Wird Ernst Russ vom klassischen Zykliker zur kalkulierbaren Cashflow-Story? Gewinn steigt deutlich - trotz rückläufigem Umsatz Auf den ersten Blick wirkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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