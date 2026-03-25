Auch wenn unter dem Strich der Gewinn 2025 um 21,2 % auf 74,2 Mio. Euro fiel - die Investoren sollen mit einer höheren Dividende beglückt werden und 40 Cent je Aktie erhalten (zwei Cent mehr als ein Jahr zuvor). Die Jahresziele 2026 konkretisierte das Unternehmen heute: Nach Rückgängen 2025 will man im laufenden Jahr wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren. JENOPTIK geht von einer spürbaren Belebung der Nachfrage im Bereich Halbleiterausrüstung aus, mit Zuwächsen rechnet das Unternehmen auch in den Kernmärkten Medizintechnik, Mess- und Verkehrstechnik. Insgesamt soll der Umsatz 2026 im einstelligen Prozentbereich zulegen. Davon sollen 19 bis 21 % als operatives Ergebnis (Ebitda) hängen bleiben.



2025 nahm das operative Ergebnis (Ebitda) um gut 13 % auf 192,5 Mio. Euro ab. Der Umsatz schrumpfte um gut 6 % auf 1,05 Mrd. Euro. Der Auftragseingang sank um mehr als 3 % auf knapp 993 Mio. Euro. Die Rückgänge hingen vor allem mit einer schwächeren Nachfrage aus der Chip- sowie der Automobilindustrie zusammen. Derweil hat das Unternehmen einen Nachfolger für den vorzeitig ausgeschiedenen Ex-Chef Stefan Traeger gefunden. Dominic Dorfner wird spätestens am 1. Oktober den Vorstandsvorsitz übernehmen. Kriegt man nun den Dreh?



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



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