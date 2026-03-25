Tesvolt stellt mit dem PowerCore G-2 erstmals einen 500-kWh-Batteriespeicher für Gewerbe und Industrie vor. Eine neue Strategie kombiniert chinesische Hardware mit eigener Software und soll die Kosten deutlich senken. Neue Speicherstrategie bei Tesvolt: Hardware und Software getrennt gedachtTesvolt richtet seine Speicherstrategie neu aus und setzt künftig auf eine Kombination aus externer Hardware und eigener Software. Der neue 500-kWh-Batteriespeicher PowerCore G-2 basiert auf Systemen des chinesischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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