HausVorteil AG setzt ein starkes Zeichen am Kapitalmarkt: Mit der erfolgreich gestarteten Anleihe "HV GenerationsKapital 2026" bietet das Unternehmen Investoren die Möglichkeit, von einem innovativen Immobilienkonzept zu profitieren - kombiniert mit stabilen Zinserträgen und solider Besicherung. Gerade in einem unsicheren Marktumfeld könnte das Angebot für viele Anleger genau zur richtigen Zeit kommen. 3,8 % feste Zinsen - planbare Erträge bis 2036 Die neue Anleihe bietet eine attraktive feste Verzinsung von 3,80 % p.a. bei einer Laufzeit bis 2036. Damit erhalten Investoren langfristige Planungssicherheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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