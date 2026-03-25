© Foto: Ilkin Eskipehlivan - AnadoluPropaleästinensische Aktivisten haben ein Gebäude der Rüstungsfirma Rheinmetall in Berlin besetzt. Die Proteste haben bislang keine Auswirkungen auf den Aktienkurs des Unternehmens.Propalästinensische Aktivisten haben am Mittwochvormittag ein Gebäude des Rüstungskonzerns Rheinmetall in Berlin besetzt. Laut einem Bericht des rbb hatten mehrere Personen in den frühen Morgenstunden das Dach des Rheinmetall-Werks in Berlin-Gesundbrunnen unbefugt betreten. Außerdem sei das Gebäude großflächig mit roter Farbe bespritzt worden. Auf einem ausgebreiteten Plakat war zu lesen: "Genozid in Palästina mit deutschen Waffen. Nicht mit uns! Leistet Widerstand!" Tatsächlich wurden in dem Berliner Werk …Den vollständigen Artikel lesen
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